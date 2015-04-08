港报财经评论：加息阴霾退，港股添动力--信报4月8日

加息阴霾退，港股添动力/ 习广思

复活节长假期备受市场关注的美国3月就业报告爆大冷，3月新增非农就业人数仅12.6万，远低于市场预期的24.5万人，亦低过华尔街分析员最悲观预测的19.5万人。数据令金融市场大幅波动，美元急跌，加息预期进一步推迟。美国加息前景有变，对港股是绝好消息；加上中国密推机构资金入市港股，A股狂牛持续，港股4月继续是寻宝之春。资料显示，美国今年第一季平均月度就业增幅为19.7万人，不及去年第四季32.4万人的平均增幅水平。各行业的就业增长喜忧参半，建筑业、矿业、制造业及公共事业出现减少人手情况。值得注意的是，美国3月劳动力参与率62.7%，降至37年新低。

采油业与制造业是拖累3月非农就业数据的重要因素，自2014年年底以来，美国原油钻井数量和采掘业就业人数不断下滑；另一方面，美元升值刺激进口、削弱出口，美国贸易逆差不断扩大，制造业就业增长也从2月开始出现减速，到3月陷入负增长。采油业与制造业的情况，反映在低油价环境下，页岩油业受到的冲击和强势美元对美国经济增长的负面影响。

白宫经济顾问委员会主席弗曼在声明中称，3月新增就业岗位低于近期平均水平，寒冷天气及全球经济放缓已经影响首季经济数据。另外，早前公布的3月美国制造业采购经理指数（PMI）从2月的52.9跌至51.5，创2013年5月以来新低，是连续第5个月下降，美元走强已影响美国净出口，拖累经济增长。德意志银行分析师团队表示，美国3月非农就业报告令人震惊，导致部分投资者对美国经济的增长动力产生疑虑，联储局今年6月加息已完全不可能。德银还称，联储局公开市场委员会（FOMC）未来在加息问题上保持耐心的前景，将导致美国国债收益率承压。另一券商认为，除工业以外，零售批发、休闲与酒店、教育与健康等行业的就业增长也放缓，与近期疲弱的消费数据相符。在收入增长相对平稳的情况下，美国居民消费快速下滑，相信是居民担忧加息临近，以及全球经济放缓的影响。(B02)

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美数据差属烟幕，宜沽日圆/ 苏子

美国上周五公布市场焦点所在3月份非农就业数据的结果，由于只及市场预期的一半，加上近期美国公布的经济数据表现亦令市场人士感到失望，因此一些分析师估计若然美国稍后再公布的数据有进一步恶化迹象的话，联储局今年内便未必可以顺利加息了，而这或会拖累今年首季处于强劲上升势头的美元，会由强势回复上落市的走势，美汇指数未必能在第二季有动力再度突破100心理关口。不过，由于从政治层面上看，美国国会却希望联储局可以早点正式进入加息周期，而国会正正是联储局背后的“老板”，因此在政治压力下，估计联储局大有可能在数据有转差迹象下，仍会在6月或9月便宣布加息，未必会像市场上一些分析师所估计般今年内无望加息。

因此，大家要小心可能被美国公布较差的经济数据所骗倒，以为美国今年内可能不会加息而大手建立美元短仓，买入非美元货币博反弹。换言之，稍后美汇指数极可能在美国经济数据欠佳下只是稍作调整，随后将会回复升浪，并会正式突破100心理关口。倘若美元的走势如预期般可以很快便回复升势的话，宜留意上周五已跌破100天平均线支持（上周五处于119.08），收市的美元兑日圆，踏入本周后非旦未见进一步走低，反而100天平均线更可以失而复得，已自上周五的118.68低位显着回升至119.98高位，120心理关口及20天平均线阻力（120.15）正面临严峻考验。

如美元兑日圆可以顺利突破这两大阻力收市，将确认上周五的破位为假突破，故相信近期表现落后的美元兑日圆，将有较出色的表现，并会挑战20天保历加通道的121.75顶部阻力及上月的122.02高位阻力。稍后若有力突破上月的高位阻力收市，料大方向将朝着2007年6月的124.16及125心理关口迈进。建议目前仍对美元有信心的投资者，可以伺机候低买入美元兑日圆。(B08)