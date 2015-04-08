港报社评：日本淡化侵略罪责，北京理应直斥其非益--明报4月8日

安倍晋三政府接连两日发表中学教科书审定结果和《外交蓝皮书》，在涉及与中国和韩国有争议的领土主权问题采取强硬立场，对侵华战争的南京大屠杀则篡改史实，在中国人民的历史伤口上洒盐。

日本就侵华史实，经常提出奇谈怪论，特别是教科书内容，以往曾经把＂侵略＂中国改为＂进入＂中国，删除反省战争责任；今次把＂杀害＂说成＂波及＂，目的也是弱化其加害者的责任。日本企图向年轻一代灌输日军当年在南京并非有组织、有计划、有目的展开大屠杀，而是与中国军队交战中的战争行为，波及到一些平民和俘虏而已。这是继模糊遇难人数之后，日本进一步淡化南京大屠杀的责任。

韩国对日本审定教科书和《外交蓝皮书》的反应，甚为强烈，先后召见了日本驻韩大使和公使，提出强烈抗议；执政党发言人更说出＂日本应牢记，忘却历史的国家没有未来，歪曲历史的国家没有朋友＂等狠话。反观北京的反应，只有外交部发言人循例式的回应，未见交涉、抗议等行动；北京的表现，对日本而言，会否解读为中国不敢硬碰，甘愿吞下日本嚣横的苦果，值得观察。

迹象显示，中日交往有回复热络之势，然而日本就领土、历史问题步步进逼，北京的反应未见强烈，国人应该怎样理解现阶段中日互动，或许北京当局应适当说明，让国人有正确认知。日本意图淡化战争罪行和罪责甚为明显，这是一场解读战争话语权的争夺战，中国应该对偏离史实的意图针锋相对，不能让篡改史实、扭曲历史的歪理得逞。(A04)