港报社评：栏王奥运留憾，难掩巨大贡献--星岛日报4月8日

曾经在奥运场上带给国人莫大惊喜和莫大失望的＂栏王＂刘翔，终于宣布因伤退役。＂翔飞人＂再难在田径场上飞起来，令人惋惜。他在中国以至亚洲运动史上，留下的足迹和杰出贡献，是难以磨灭的。

刘翔在2004年雅典奥运会，夺得110米跨栏金牌，成为在奥运田径场短跑项目首夺冠军的中国健儿，奖牌＂含金量＂特别高，举国欣喜若狂。可是在随后两届奥运会，他又带给国人无比错愕和失望。

刘翔今次只用微博言志，相对低调，点击率却非常大，关心的人非常多，评论誉多于譭。有部分网民冷言冷语，对他带给自己的失望耿耿于怀。批评者要想一想，刘翔在奥运场上两度带给大家失望，虽然过程富戏剧性，身体上的伤痛却不是＂演戏＂，正是他以前苦练为大家带来惊喜所累积下来的代价。

亚洲人在体能和冲刺力不及欧美和非洲人，刘翔却能灵巧地发出异采，打破欧美非在短途径赛中的垄断，成为首位集世界纪录保持者、奥运冠军、世界田径锦标赛冠军、国际田联大奖赛冠军的亚洲人，成绩骄人，所付出的血汗代价巨大，正是这些苦练导致他患上难以痊瘉的跟腱撕裂，一发力就剧痛。

抱着运动是为强身健体理念的人，或者会质疑这样摧残自己是否值得，是否违背了运动的初衷？而抱着挑战极限、尽量激发潜能理念的人，则觉得这是值得付的代价。

围绕这方面的辩论没完没了，但是，如何在运动医学方面多下工夫，尽量减轻运动员的伤患，应该是大家共识，不仅是为免运动员因伤表现失准或提早结束运动生涯，更是运动员应有的基本权利。(A06)