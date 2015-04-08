港报社评：辱警倘成罪，社会更撕裂--信报4月8日

经过去年史无前例的占领运动之后，警民关系转趋恶化无疑是有目共睹的事实，然而，香港有必要设立＂辱警罪＂吗？受过专业训练的警务人员有必要受到新增法例的额外保护吗？我们认为，为防市民侮辱警员而倡议设立此罪的呼声，实在是庸人自扰，甚至乎适得其反，辱警罪一旦立法，可以预见，警民关系必进一步恶化，本已矛盾日深的社会撕裂更形尖锐。

怎样界定辱警？即使故意挑衅出口伤人，什么字眼才符合辱警的定义？这情况就好比立法会曾经有议员讲粗口，把部分官员挑衅到怒不可遏，有人尝试设定规则禁止之，可是千变万化的粗口及其谐音实在无法定义，结果是不了了之。既然立法会也无法禁绝粗口，辱警罪看不出如何有效包罗所有可能性，总不成一句脏话马上拉人。

令人忧虑的是，即使学富五车的立法会议员排除万难，把变化多端的辱警语言和行为不厌其烦一一定义下来，立法之后会不会出现警员诬告市民的滥权现象？相对而言比较清晰的袭警罪尚且有机会滥权，何况是界定上肯定意见分歧的辱警罪。

诚如保安局局长黎栋国所言，留意到社会上有人讨论设立辱警罪，但他指目前已有不同法例保障警员执法，包括阻差办公和袭警等等，相信足以应付。以现时的社会气氛观之，完全没有必要额外再添辱警罪来自寻烦恼。

警员是否经不起挑衅而失控，与辱警罪是否设立，根本不存在必然的因果关系，民间团体和尊贵议员应该停止继续误导民众。若然恐防警员容易失控，最合理的做法是加强其奉公执法的专业训练，这才是改善警民关系的应有之义。(A02)