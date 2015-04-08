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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 09:36 BJT

台湾股市：盘中下跌，电子股遭遇获利了结

路透台北4月8日 - 台湾股市周三盘中下跌，投资者在近日上涨后对电子股获利了结。

0115GMT，台湾加权股价指数 跌0.2%报9,620.14点。周二收高0.4%，创七个交易日来最高收盘水准。

台积电 交投活跃，跌0.7%。

电子类指数 和金融保险类指数 分别下跌0.4%和0.2%。但运输类指数 微涨0.1%。(完)
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