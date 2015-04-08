港报社评：强港元冲击大，旅游零售求存--经济日报4月8日

清明节复活节5天假，香港零售却仅一个静字。反水货客行动固令旅业与零售业雪上加霜，但关键还是港汇急涨令游客大减。港汇势续升，旅业要捱寒冬，零售则要应变攻港人消费。

反水货客示威令内地人反感，降低访港意慾，很可能是内地客减少的原因之一，惟今年首季非内地访港旅客亦减少，如上月按年减4.7%，反映问题不止在反水货客示威，更严重的其实是港元汇价随美元大升，令访港旅游消费变得昂贵、不吸引。

即使人民币兑美元贬值较少，内地客来港消费不会贵很多，但日、韩、泰等地货币对人民币却已大为贬值，这些地方对内地客的吸引力自然较香港大得多。港人对此心领神会，因不少香港人亦正乘港元升值而纷赴日韩等地尽情旅游消费购物。

要注意的是，美国联储局主席耶伦已表明今年内将加息，而欧日则续量宽，其他国家包括中国亦加力放松货币，美元汇价今年势辗转上升，港元在联汇下只得跟升，故强港元对香港旅业与零售业的打击将续加深。

正因如此，激进派莫再以反水货为由，粗暴对待内地游客，以免自行再踩一脚。虽然网上不乏一些言论指，内地客减少令商场得以安静，变回港人商场，因而感高兴，但香港不少基层工作其实在旅业与零售业，这些行业淡风若续急吹，恐将减薪裁员，届时伤的不止商界、商舖业主，更有基层市民。

港府更需与内地政府加强打击水货客，并设法缓和自由行政策带来的中港矛盾，以免民怨续将矛头指向内地客。

香港零售业更要应变，加快转向更为面向本地消费者。香港失业率低，一些调查显示今年香港平均加薪幅度约4.5%，故本地消费仍然有劲，可为零售业带来动力。事实上，在过去5天假期，部分面对港人的零售店舖的生意便意外获得一成增长。商舖业主亦应务实调整租金，否则零售店舖在生意与租金夹击下被迫迁离甚至结业，业主损失恐更大。强港元势难逆转，旅业与零售业以至各界都要做好准备，应变求存。(A08)