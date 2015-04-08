港报社评：纪念基本法活动释放重要讯息--文汇报4月8日

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
香港基本法颁布25周年之际，连日来在北京、香港都召开了座谈会和研讨会，并举办多项纪念活动。密集举办纪念基本法颁布25周年的活动，释放的一系列重要讯息，对于推动依法落实普选，意义重大。
首先，中央真心希望香港依法落实普选的立场是坚定不移的，普选必须在坚持＂一国＂的前提下符合基本法和人大决定的立场也是坚定不移的。在基本法和人大＂8·31＂决定框架下落实行政长官普选，是香港社会的主流民意。立法会议员应理性务实，把握机遇，在普选问题上作出明智正确的选择，确保香港政制发展在基本法轨道上稳步推进。
第二，基本法与宪法是子法与母法的关系，两者共同构成香港的宪制基础。严格依照宪法和基本法办事，是依法治港的最基本要求，也是＂一国两制＂赖以成功的基础。如果挑战基本法、背离基本法、曲解基本法，香港就会永无宁日。
第三，敦促香港社会全面准确理解和贯彻落实基本法。去年香港发生历时79天的非法＂占中＂，以及当前香港面临的政改争议，都显示香港社会还有一些人对＂一国两制＂方针和基本法存有模糊认识和片面理解，甚至还存在有意歪曲的情况。只有在宪法和基本法的框架内，本着理性务实的态度，才能找到解决之道。
第四，展示中央政府依法治港的思路。在香港，依法办事的核心就是自觉维护、遵守宪制秩序，严格依照宪法和基本法办事。基本法纪念活动昭示，在宪法和基本法的引领下，香港社会倍加珍惜的法治价值观会得到进一步弘扬，＂一国两制＂的明天会更加美好！(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。