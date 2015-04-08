港报社评：纪念基本法活动释放重要讯息--文汇报4月8日

香港基本法颁布25周年之际，连日来在北京、香港都召开了座谈会和研讨会，并举办多项纪念活动。密集举办纪念基本法颁布25周年的活动，释放的一系列重要讯息，对于推动依法落实普选，意义重大。

首先，中央真心希望香港依法落实普选的立场是坚定不移的，普选必须在坚持＂一国＂的前提下符合基本法和人大决定的立场也是坚定不移的。在基本法和人大＂8·31＂决定框架下落实行政长官普选，是香港社会的主流民意。立法会议员应理性务实，把握机遇，在普选问题上作出明智正确的选择，确保香港政制发展在基本法轨道上稳步推进。

第二，基本法与宪法是子法与母法的关系，两者共同构成香港的宪制基础。严格依照宪法和基本法办事，是依法治港的最基本要求，也是＂一国两制＂赖以成功的基础。如果挑战基本法、背离基本法、曲解基本法，香港就会永无宁日。

第三，敦促香港社会全面准确理解和贯彻落实基本法。去年香港发生历时79天的非法＂占中＂，以及当前香港面临的政改争议，都显示香港社会还有一些人对＂一国两制＂方针和基本法存有模糊认识和片面理解，甚至还存在有意歪曲的情况。只有在宪法和基本法的框架内，本着理性务实的态度，才能找到解决之道。

第四，展示中央政府依法治港的思路。在香港，依法办事的核心就是自觉维护、遵守宪制秩序，严格依照宪法和基本法办事。基本法纪念活动昭示，在宪法和基本法的引领下，香港社会倍加珍惜的法治价值观会得到进一步弘扬，＂一国两制＂的明天会更加美好！(A06)