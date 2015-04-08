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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 09:46 BJT

中国棉花：2015年新疆棉花目标价格为每吨19,100元人民币--发改委

路透北京4月8日 - 中国国家发展和改革委员会公布，2015年继续在新疆实施棉花目标价格改革试点，目标价格水平为每吨19,100元人民币。

发改委网站新闻稿并称，该目标价格综合考虑棉花生产成本收益、市场供求等因素。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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