中国棉花：2015年新疆棉花目标价格为每吨19,100元人民币--发改委

更正-投行观点：维亚康姆目标价由35下调至32美元，评级从持有下调至卖出--德意志银行
(因英文原文有误，投行应为德意志银行，而非高盛。) 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透北京4月8日 - 中国国家发展和改革委员会公布，2015年继续在新疆实施棉花目标价格改革试点，目标价格水平为每吨19,100元人民币。
发改委网站新闻稿并称，该目标价格综合考虑棉花生产成本收益、市场供求等因素。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
(因英文原文有误，投行应为德意志银行，而非高盛。) 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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路透5月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.6 29 263 2 * 6月 232.5 16 235.9 85 * 7月 221.4 262 222.8 31 * 8月 215.3 421 216.4 27 * 9月 212.6 726 213.9 483 * 10月 209.1 3,110 211 824 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘