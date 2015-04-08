《香港报摘》--其他报纸重要消息4月8日

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
**明报**
--今年各行各业对互联网金融领域虎视眈眈，线上经验丰富的科网公司准备抢占先机。腾讯 领衔并拥有30%股权的深圳前海微众银行预计本月正式开业，将成为内地首家上线的互联网银行。
**苹果日报**
--面对人口老龄化问题，中央拟加快公立医院改革与引入民营资本办医，综合型医企复星医药 董事长陈启宇指出，今年会加大力度寻求并购机会，会在500万人口以上的二、三线城市布局，并计划进军养老业。
**东方日报**
--比亚迪 宣布，就早前出售深圳市比亚迪电子部品件，与合力泰订立购买资产协议，出售事项最终代价为23亿元人民币。
**星岛日报**
--电讯盈科 宣布，结束收购法国视频分享网站Dailymotion股权的磋商。电盈指，由于法国政府倾向由欧洲公司持有Dailymotion，电盈放弃此次收购，但表示会持续在网络媒体及视频领域方面投资。
**文汇报**
--央行日前叫停第三方支付接受信用卡充值P2P业务，此举也意味着投资者今后将失去使用信用卡变相套现杠杆投资P2P的渠道。业内人士称，近期银行年报中发现信用卡业务出现亏损，可窥行业嫁接信用卡累积的风险已达一定程度。
--由中国著名舞蹈家杨丽萍创立的云南杨丽萍文化传播股份有限公司，在北京举办定向增发路演，于新三板拟筹3,000万元。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17