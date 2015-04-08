《香港报摘》--其他报纸重要消息4月8日

**明报**

--今年各行各业对互联网金融领域虎视眈眈，线上经验丰富的科网公司准备抢占先机。腾讯 领衔并拥有30%股权的深圳前海微众银行预计本月正式开业，将成为内地首家上线的互联网银行。

**苹果日报**

--面对人口老龄化问题，中央拟加快公立医院改革与引入民营资本办医，综合型医企复星医药 董事长陈启宇指出，今年会加大力度寻求并购机会，会在500万人口以上的二、三线城市布局，并计划进军养老业。

**东方日报**

--比亚迪 宣布，就早前出售深圳市比亚迪电子部品件，与合力泰订立购买资产协议，出售事项最终代价为23亿元人民币。

**星岛日报**

--电讯盈科 宣布，结束收购法国视频分享网站Dailymotion股权的磋商。电盈指，由于法国政府倾向由欧洲公司持有Dailymotion，电盈放弃此次收购，但表示会持续在网络媒体及视频领域方面投资。

**文汇报**

--央行日前叫停第三方支付接受信用卡充值P2P业务，此举也意味着投资者今后将失去使用信用卡变相套现杠杆投资P2P的渠道。业内人士称，近期银行年报中发现信用卡业务出现亏损，可窥行业嫁接信用卡累积的风险已达一定程度。

--由中国著名舞蹈家杨丽萍创立的云南杨丽萍文化传播股份有限公司，在北京举办定向增发路演，于新三板拟筹3,000万元。(完)