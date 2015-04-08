全球金融：世行行长金墉称，亚投行等新银行是盟友而非竞争对手

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
“若世界银行集团、其他多边银行以及这些新成立的开发银行达成同盟、展开合作并支持发展...我们都能受益、特别是贫穷和最脆弱的国家，”金墉表示。他获美国提名出任世界银行行长。
金墉指出，他打算下周在IMF和世界银行春季会议期间与中国官员会面，讨论合作事宜。
他提到，世界银行与亚投行可以为基础设施项目共同提供融资，或者在地区一体化工作中展开合作。目前发展中国家面临至少1万亿美元的基础设施资金需求。
美国尚未加入亚投行，但已经表示支持亚投行与世界银行和亚洲开发银行等现有机构为基建项目共同提供融资，以确适当的保障措施能够跟进。
“我将在职责范围内竭尽所能，找到与这些银行开展合作的新途径，”金墉称。“我们今年作出的决定，以及在未来几年结成的联盟，将决定着我们是否有机会在短短15年内实现消除极度贫困的目标。”(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17