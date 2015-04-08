全球金融：世行行长金墉称，亚投行等新银行是盟友而非竞争对手

“若世界银行集团、其他多边银行以及这些新成立的开发银行达成同盟、展开合作并支持发展...我们都能受益、特别是贫穷和最脆弱的国家，”金墉表示。他获美国提名出任世界银行行长。

金墉指出，他打算下周在IMF和世界银行春季会议期间与中国官员会面，讨论合作事宜。

他提到，世界银行与亚投行可以为基础设施项目共同提供融资，或者在地区一体化工作中展开合作。目前发展中国家面临至少1万亿美元的基础设施资金需求。

美国尚未加入亚投行，但已经表示支持亚投行与世界银行和亚洲开发银行等现有机构为基建项目共同提供融资，以确适当的保障措施能够跟进。