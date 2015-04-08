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债券 | 2015年 4月 8日 星期三 10:46 BJT

美国FED：联储2014年资产组合净收入创纪录，但未来料将大幅下降

路透纽约4月7日 - 根据纽约联邦储备银行年度报告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)去年资产组合净收入创下1,060亿美元的纪录，但预计到2018年将降至该水平的三分之一。

根据债券市场预期和对一级交易商的调查，纽约联储预估2018年净收入将降至约350亿美元，资产组合到2020年年底将降至平衡水平。

上述收入预估低于去年的预测值，主要因为目前预计美联储将较早升息。未来10年的净收入总额预计为6,000亿美元，较去年的预估值低250亿美元。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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