美国FED：联储2014年资产组合净收入创纪录，但未来料将大幅下降

澳新汇市：新西兰元挫跌至11个月低位，之前新西兰央行维持中性立场
路透悉尼/惠灵顿5月11日 - 新西兰元周四挫跌至11个月低位，之前新西兰央行在政策评估中维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并维持中性立场，从而令新西兰元多头措手不及。
路透纽约4月7日 - 根据纽约联邦储备银行年度报告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)去年资产组合净收入创下1,060亿美元的纪录，但预计到2018年将降至该水平的三分之一。
根据债券市场预期和对一级交易商的调查，纽约联储预估2018年净收入将降至约350亿美元，资产组合到2020年年底将降至平衡水平。
上述收入预估低于去年的预测值，主要因为目前预计美联储将较早升息。未来10年的净收入总额预计为6,000亿美元，较去年的预估值低250亿美元。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透悉尼/惠灵顿5月11日 - 新西兰元周四挫跌至11个月低位，之前新西兰央行在政策评估中维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并维持中性立场，从而令新西兰元多头措手不及。
路透东京5月11日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，5月6日止当周外资仍买超日股。 外资5月6日止当周在日本股市买超2,415亿日圆，前一周为买超4,891亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券4,261亿日圆，前一周为买超1亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 4月30日-5月 6日 +241.5 -39.7 -1,352.5 4月23日-4月29日 +489.1 +754.8 -21.2 4月16日-4月22日 +258.4 -693.2r +72.5 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 4月30日-5月 6日 +108.3 +42
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/11 美国 发售30年期公债 5/11 意大利 标售中长期债券 5/11 日本 标售三个月期贴现国库券 5/11 日本 标售30年期公债 5/16 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 5/16 日本 标售五年期公债 5/17 日本 标售一年期贴现国库券 5/17 德国 标售30年期联邦债券 5/18 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值 债券 5/18 日本 标售三个月期贴现国库券 5/18 英