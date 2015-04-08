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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 11:04 BJT

《RUSSELL专栏》炼焦煤合约价下降，显示价格仍未触底

虽然蒙古以前也这样说过，而实际通常不那么乐观，但风险在于这个内陆国家确实增加了投资，从而提高了出口产能。

这使得蒙古能够在中国追逐更大的市占率，尽管鉴于钢铁生产前景低迷，中国的炼焦煤市场可能会萎缩。

中国钢铁行业代表已经表示，该国钢铁生产已经触及高峰，需求和产量未来几年不大可能增加很多。

如果真的是这样，炼焦煤需求就有一个自动最高限额。

老旧的低效率高炉被闲置，以及较高品级的进口铁矿石使用量增加，也可能导致炼焦煤需求减少，即便中国的钢铁总产量仍基本稳定。

总而言之，在供应商特别是澳洲供应商不减产的情况下，炼焦煤价格很难有看涨的理由。(完) (译文审校　戴素萍/孙茉莉/李爽)
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