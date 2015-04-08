《RUSSELL专栏》炼焦煤合约价下降，显示价格仍未触底

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
虽然蒙古以前也这样说过，而实际通常不那么乐观，但风险在于这个内陆国家确实增加了投资，从而提高了出口产能。
这使得蒙古能够在中国追逐更大的市占率，尽管鉴于钢铁生产前景低迷，中国的炼焦煤市场可能会萎缩。
中国钢铁行业代表已经表示，该国钢铁生产已经触及高峰，需求和产量未来几年不大可能增加很多。
如果真的是这样，炼焦煤需求就有一个自动最高限额。
老旧的低效率高炉被闲置，以及较高品级的进口铁矿石使用量增加，也可能导致炼焦煤需求减少，即便中国的钢铁总产量仍基本稳定。
总而言之，在供应商特别是澳洲供应商不减产的情况下，炼焦煤价格很难有看涨的理由。(完) (译文审校 戴素萍/孙茉莉/李爽)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。