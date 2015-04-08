《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月8日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国海运 200 25 7 4/9簿记建档 国开行 AAA 4/10 4/13 集团总公司 光大银行 ======================================================================================= *中金黄金 30 8 9 4/9簿记建档 国开行 AAA 4/10 4/13

浙商银行 ======================================================================================= *北京经济技术 20 10 9 4/9簿记建档 浦发银行 AAA 4/10 4/13 开发总公司 ======================================================================================= *华电集团 300 20 9 4/9簿记建档 农业银行 AAA 4/10 4/13

光大银行 ======================================================================================= *开滦集团 80 15 9 4/9簿记建档 工商银行 AAA(中诚信) 4/10 4/13

交通银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *国药控股 150 30 9 4/9簿记建档 民生银行 AAA(中诚信) 4/10 4/13

AAA-(中债资信) ======================================================================================= *浙江国际 100 10 6 4/9簿记建档 工商银行 AA+(联合资信)4/10 4/13 贸易集团 浦发银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *宁波开发 30 5 9 4/9簿记建档 建设银行 AA+(中诚信) 4/10 4/13 投资集团 平安银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *广西投资集团 50 10 9 4/9簿记建档 建设银行 AA+ 4/10 4/13

浦发银行 ======================================================================================= *中国水利水电 10 2 9 4/9簿记建档 建设银行 AA+ 4/10 4/13 第七工程局 ======================================================================================= *五矿集团 300 20 8 4/9簿记建档 中国银行 AAA 4/13 4/14 ======================================================================================= *深圳茂业商厦 20 7 9 4/9簿记建档 建设银行 AA(中诚信) 4/13 4/14

农业银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *电信科学 70 10 8 4/9-4/10簿记 北京银行 AAA(中诚信) 4/13 4/14 技术研究院 招商银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= 中铝公司 450 30 9 4/8-4/9簿记 北京银行 AAA(中诚信) 4/10 4/13

民生银行 AA+(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中信建投证券 55 19 3 4/13招标 工行/中行 AAA 4/14 4/15

(最高发行余额) 浦发/北京银行 ======================================================================================= *宁波富邦 10 6 12 4/13簿记建档 中国银行 AA- 4/15 4/16 控股集团 华夏银行 ======================================================================================= 京城机电控股 27 17 9 4/9簿记建档 中信银行 AA+ 4/10 4/13

北京银行 ======================================================================================= 中金公司 25 8 3 4/9招标 农业银行等 AAA 4/10 4/13

(最高发行余额) ======================================================================================= 华泰证券 121 30 3 4/9招标 中国银行等 AAA 4/10 4/13 (最高发行余额) ======================================================================================= 天津医药集团 10 5 12 4/9簿记建档 民生银行 AA+ 4/10 4/13 ======================================================================================= 美克投资集团 9 5 12 4/9-4/10簿记 国开行 AA- 4/13 4/14 ======================================================================================= 华能国际 50 50 12 4/10簿记建档 建设银行 AAA 4/13 4/14 ======================================================================================= 西部证券 23 11 3 4/10招标 浦发银行 AA 4/13 4/14 (最高发行余额) ======================================================================================= 长城证券 24 5 3 4/10招标 中信银行 AA 4/13 4/14

(最高发行余额) ======================================================================================= 中投证券 35 17.5 3 4/10招标 建设银行 AAA 4/13 4/14

(最高发行余额) ======================================================================================= 启东华虹电子 9 3 12 4/10簿记建档 工商银行 AA- 4/13 4/14 ======================================================================================= 深赤湾 16 3 12 4/10簿记建档 招商银行 AA+ 4/13 4/14 ======================================================================================= 鹏鹞环保 5.6 3 12 4/13-4/14簿记 招商银行 AA- 4/15 4/16 ======================================================================================= 漳州市 5 5 12 4/14簿记建档 兴业银行 AA+(东方金诚)4/15 4/16 九龙江集团 AA(联合资信) ======================================================================================= 中国建筑 15 5 12 4/14簿记建档 兴业银行 AA+ 4/15 4/16 第八工程局 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *盐城市政 10 5 5 4/13簿记建档 民生银行 AA 4/14 4/15 公用投资 ======================================================================================= 安徽国贸集团 14 6 5 4/9簿记建档 民生银行 AA 4/10 4/13 ======================================================================================= 江苏阳光 7 7 3 4/9-4/10簿记 工商银行 AA- 4/13 4/14

北京银行 ======================================================================================= 亚泰集团 20 10 5 4/10簿记建档 广发银行 AA 4/13 4/14 ======================================================================================= 新誉集团 10 5 3 4/10簿记建档 建设银行 AA 4/13 4/14 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)