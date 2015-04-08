台湾汇市：台币兑美元盘初陷于整理，国际美元转趋强势

路透台北4月8日 - 台币兑美元 周三盘初于上日区间整理，因国际美元上扬、韩元稍回贬，以及台股 下跌等影响。

交易员表示，台币昨日大幅升值，已充分反应美国非农就业数据不如预期的利多。今日重新与国际盘挂勾，盘中将观察外资的动向，以及台股跌幅是否进一步扩大或收敛。

〞昨天美元弹很大，现在只能且战且走，觉得美元还是会上。”一位民营银行交易员说。

另一民营银行交易员称，早盘看不到明显的买卖盘进场，且海外无本金交割远期外汇(NDF)一个月期美元/台币换汇点折价幅度也较上日进一步收敛，显示对台币升值的预期降低。

本地时间10:30，台股下跌0.52%，报9,591.86点。

市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.060-31.130间交投。早盘主要交易区间落在31.084-31.108；上交易日区间则在30.976-31.163。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月远汇报价 暂在31.040/31.065左右，上日纽约盘收在30.990。

交易员预测今日集中交易区间：

•31.060-31.130

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