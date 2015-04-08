台湾债市：五年债殖利率随美债走低，且物价连三个月下跌

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透台北4月8日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周三盘初走低，跟随上日美债走势。交易商表示，今日台湾公布的物价指数年变动率不但连三个月下跌，而下跌幅度也比预估大，令台债殖利率走跌。
不过他们也说，今日的成交量虽高于上日，但比起3月时的水准还是偏少，主要是追价买盘在此刻相对谨慎。若殖利率要再走低一波，可能还需要更多利多的刺激，否则预料殖利率可能于此前暂止。
〞大家对美国还有台湾的升息都往后延了，乾脆养券，没有人要交易，〞一位票券商交易员表示。
他们表示，物价很低，通膨没有压力，台湾央行会让市场资金偏向宽松，但是对台债追价的力道却很谨慎，成交量不高。
台湾主计总处周三公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.61%，为连续第三个月下跌；路透调查预期为跌0.74%。第一季CPI则下跌0.59%。
本地时间10:27，104/6殖利率跌0.29基点报0.9750%。至于台股跌0.51%报9,592.44点。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：0.97-0.98%
* 10年公债104/5 ：1.535-1.545%
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--美国债市：长期公债价格上扬，关注本周的新债供应 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17