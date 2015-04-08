台湾债市：五年债殖利率随美债走低，且物价连三个月下跌

路透台北4月8日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周三盘初走低，跟随上日美债走势。交易商表示，今日台湾公布的物价指数年变动率不但连三个月下跌，而下跌幅度也比预估大，令台债殖利率走跌。

不过他们也说，今日的成交量虽高于上日，但比起3月时的水准还是偏少，主要是追价买盘在此刻相对谨慎。若殖利率要再走低一波，可能还需要更多利多的刺激，否则预料殖利率可能于此前暂止。

〞大家对美国还有台湾的升息都往后延了，乾脆养券，没有人要交易，〞一位票券商交易员表示。

他们表示，物价很低，通膨没有压力，台湾央行会让市场资金偏向宽松，但是对台债追价的力道却很谨慎，成交量不高。

台湾主计总处周三公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.61%，为连续第三个月下跌；路透调查预期为跌0.74%。第一季CPI则下跌0.59%。

本地时间10:27，104/6殖利率跌0.29基点报0.9750%。至于台股跌0.51%报9,592.44点。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：0.97-0.98%

* 10年公债104/5 ：1.535-1.545%

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