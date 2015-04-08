更新版 1-台湾数据：3月CPI连三月下跌，但核心物价涨幅仍近1%无通缩疑虑

(新增分析师及官员评论)

路透台北4月8日 - 台湾主计总处周三公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.61%，连三个月下跌，主要因油料费大跌；官员并称，首季物价虽下跌0.59%，但3月核心物价仍在1%附近，没有通缩疑虑。

分析师则认为，台湾上半年将维持低通膨，预计央行今年不升息的机会很高。

主计总处副处长蔡钰泰表示，油料费下跌反映的是国际油价下跌的因素。除此之外，目前包括台湾的服务、商品价格仍呈现温和上涨，比如3月查价的商品中，仍有六成是上涨的，物价下跌并不是因为需求急速萎缩造成，且核心物价仍在1%附近，相当平稳。

大众银行总经分析师陈森林说，〞上半年CPI都会在负值的水准，...今年全年CPI则是零成长，明年才有机会升息。〞

主计总处表示，估计第二季的CPI仍将下跌0.26%，这主要还是受油价下跌影响；不过市场认为国际油价可能逐季走高，估计下半年物价有机会年变动回升。台湾央行此前也预估今年全年核心CPI涨幅在1%左右。

台湾3月CPI年跌0.61%，路透调查为跌0.74%；3月核心物价涨幅为0.96%。统计第一季CPI下跌0.59%、核心物价仍升1.12%。

主计总处称，主因油料费及燃气价格调降，加以水果盛产价跌及3C消费性电子产品价格较上年为低，惟肉类、蛋类、蔬菜及水产品价格相较上年为高，与调理食品、外食费等价格调涨，抵销部分跌幅。

3月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌8.55%。3月CPI较上月经季调后则是升0.55%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

3月 2月

CPI（较上年同期） -0.61 -0.20r

路透调查（较上年同期） -0.74 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.55 +0.01

核心CPI（较上年同期） +0.96 +1.78

WPI（较上年同期） -8.55 -8.73r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)