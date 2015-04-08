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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 10:42 BJT

《汇市简讯》美元指数短期呈盘整行情，较长线看多

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* 亚洲汇市交易时段形成较窄的十字星，美元指数开高1.2%，因空头轧平部位且买家重新入市

* 动能指标，五日、10日及20日移动均线交叉，20日波林格区间缩小

* 图表暗示短期内将进一步在震荡走势中进行盘整

* 五、10及20周度和月度移动均线继续向上

* 纽约时段的97.41/98.01区间为初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/tuc54w (完)

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