菲律宾经济：政府将使用2014年预算中的剩余资金推动经济增长

路透马尼拉4月8日 - 菲律宾高级官员称，菲律宾政府计划使用2014年预算中未用尽的至少1,600亿披索(36亿美元)，帮助推动今年经济增长达到7-8%。

由于公共投资减少，菲律宾经济增长在2014年放缓。在发生支出丑闻之后，官员们更加在意外界对于随意投资的指责，并加强了对支出决定的审查。

预算部长Florencio Abad告诉记者，支出进度在2014年第四季度有所改善，而且随着改革的深入，今年应该会继续改善。改革的目的是为了提高预算程序的效率和透明度。

Abad表示，政府计划今年将去年未使用的4,680亿披索中的三分之一，用于建设道路、桥梁、港口和机场，为经济提供进一步支持。

总统阿基诺(Aquino)今年的预算是2.6万亿披索，较去年高出15%。Abad表示，明年的预算可能定在3万亿披索。

便宜的油价及食品价格带来的低通胀，以及出口增强，使当局对实现今年7-8%的增长目标有“足够的信心”，经济规划部长Arsenio Balisacan说。(完)