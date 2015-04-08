菲律宾经济：政府将使用2014年预算中的剩余资金推动经济增长

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透马尼拉4月8日 - 菲律宾高级官员称，菲律宾政府计划使用2014年预算中未用尽的至少1,600亿披索(36亿美元)，帮助推动今年经济增长达到7-8%。
由于公共投资减少，菲律宾经济增长在2014年放缓。在发生支出丑闻之后，官员们更加在意外界对于随意投资的指责，并加强了对支出决定的审查。
预算部长Florencio Abad告诉记者，支出进度在2014年第四季度有所改善，而且随着改革的深入，今年应该会继续改善。改革的目的是为了提高预算程序的效率和透明度。
Abad表示，政府计划今年将去年未使用的4,680亿披索中的三分之一，用于建设道路、桥梁、港口和机场，为经济提供进一步支持。
总统阿基诺(Aquino)今年的预算是2.6万亿披索，较去年高出15%。Abad表示，明年的预算可能定在3万亿披索。
便宜的油价及食品价格带来的低通胀，以及出口增强，使当局对实现今年7-8%的增长目标有“足够的信心”，经济规划部长Arsenio Balisacan说。(完)
(编译 秦德兴; 审校 张涛)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
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