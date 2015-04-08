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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 10:59 BJT

韩国汇市：韩元扩大跌幅；与其它新兴亚币走势一致

路透首尔4月8日 - 韩国韩元兑美元 周三下跌，与很多其他新兴市场货币的走势一致。美元隔夜上涨超过1%，重拾近来的升势。

0224GMT，韩元跌0.5%，至1,094.3韩元，上日收盘报1,088.5韩元。

美元指数 周二上升1.22%。

分析师预计，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三稍晚公布3月份政策会议记录前，韩元不会有太大变化。

0224 GMT，韩国三年期公债6月期约 跌0.02点至109.45。

0224GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,094.3 1,088.5

日圆/韩元 9.1031/087 9.0994

韩国公债期货 * 109.45 109.47

韩国综合股价指数 2,058.59 2,047.03

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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