韩国汇市：韩元扩大跌幅；与其它新兴亚币走势一致

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透首尔4月8日 - 韩国韩元兑美元 周三下跌，与很多其他新兴市场货币的走势一致。美元隔夜上涨超过1%，重拾近来的升势。
0224GMT，韩元跌0.5%，至1,094.3韩元，上日收盘报1,088.5韩元。
美元指数 周二上升1.22%。
分析师预计，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三稍晚公布3月份政策会议记录前，韩元不会有太大变化。
0224 GMT，韩国三年期公债6月期约 跌0.02点至109.45。
0224GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,094.3 1,088.5
日圆/韩元 9.1031/087 9.0994
韩国公债期货 * 109.45 109.47
韩国综合股价指数 2,058.59 2,047.03
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张涛)
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美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17