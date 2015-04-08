日本股市：盘中接近15年高位，散户资金流入予以支撑

“日本股市仍相对有吸引力。一些出口商仍维持保守的汇率假设，市 场中没有投资者持有过多的多头仓位，”Commons资产管理公司总裁Tetsu ro Ii说。 日经指数 涨0.4%至19,723.42点，接近3月23日的日高19,778. 60点，后者为2000年以来最高位。 日经指数本月迄今上涨了2.7%，受助于本周有两款新的股权投资信托 基金推出，两支基金吸引了约1,600亿日圆投资者资金。 体现日本散户入市意愿强劲的迹象是利好股市的，近几个月股市主要 是受政府养老基金等公共机构投资者所推动。 东证股价指数 涨0.4%报1,584.05点，JPX-日经400指数<.JPXN K400>涨0.4%至14,407.33点。(完)