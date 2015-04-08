日本股市：盘中接近15年高位，散户资金流入予以支撑

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
“日本股市仍相对有吸引力。一些出口商仍维持保守的汇率假设，市 场中没有投资者持有过多的多头仓位，”Commons资产管理公司总裁Tetsu ro Ii说。 日经指数 涨0.4%至19,723.42点，接近3月23日的日高19,778. 60点，后者为2000年以来最高位。 日经指数本月迄今上涨了2.7%，受助于本周有两款新的股权投资信托 基金推出，两支基金吸引了约1,600亿日圆投资者资金。 体现日本散户入市意愿强劲的迹象是利好股市的，近几个月股市主要 是受政府养老基金等公共机构投资者所推动。 东证股价指数 涨0.4%报1,584.05点，JPX-日经400指数<.JPXN K400>涨0.4%至14,407.33点。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17