中国金融：海通证券旗下海通创新投资麦子金服，助其移动金融战略推进

路透上海4月8日 - 中国互联网金融公司--上海麦子资金管理公司（麦子金服）周三宣布，获得中国大型券商海通证券 旗下海通创新资本管理公司注资，获得A轮融资的麦子金服将加快其移动战略推进。

麦子金服董事长兼首席执行官（CEO）黄大容表示，此次融资资金除了用于加强风控水平、优秀人才招聘、新业务孵化，更多将用于集团移动金融战略的全面推进。不过麦子金服及海通创新均未透露此次注资的具体财务细节。

黄大容称，移动金融是互联网金融的升级模式，互联网金融的优势主要体现在大数据支撑、用户体验和交易成本降低，而移动金融的服务内涵将更加丰富，包括重力感应、二维码识别、手机定位等应用不断融入金融业务、手机购物、NFC手机支付等新型服务手段出现将令客户享受智能金融服务。

海通创新资本是海通证券旗下从事私募股权投资的投资平台。海通创新副总裁何畏透露，公司将积极挖掘在经济周期中处于上升通道的各类投资机会，重点关注领域包括新材料、航空航天、军工、TMT、高端装备制造及消费等。

他说，海通创新之前已投资了一家互联网金融企业--91金融，他们还希望找到一家互联网金融企业，能与海通创新及其母公司海通证券达成优势互补、强强联合的巨头公司。麦子金服正符合公司选择的五项标准，其稳健的经营风格亦与海通的稳健保实的文化相契合。

近期有媒体报导海通证券将并购一家互联网金融企业，引起该公司股价大涨。海通证券上周六特别刊登澄清公告称，公司集团层面没有斥巨资入股麦子金服的计划，但不排除公司旗下私募股权投资子公司管理的基金所作出的常规项目投资，该类财务投资一般涉及金融较小。