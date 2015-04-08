澳新汇市：澳元兑欧元和日圆守稳，因澳洲央行按兵不动刺激空头回补

“日本央行及欧洲央行货币政策的展望没有什么争议，”澳洲西太平洋银行分析师Sean Callow称。“问题只在于还会增加多少(刺激)以及会持续多久。”

澳元兑日圆 小升至91.95日圆，远高于上周低点90.15。阻力在92.40附近。

欧元兑澳元走贬至1.4160澳元，周二已下跌1.5%。支撑在1.4116澳元，阻力在1.4248澳元。

新西兰元兑澳元大跌，澳洲央行决议公布后，投资人预期将向平价水准靠拢。

澳元兑新西兰元 最新报1.0165新西兰元，先前曾触及高点1.0216新西兰元。短线支撑料在1.010新西兰元。

新西兰元兑美元 走疲，报0.7515美元。(完)

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