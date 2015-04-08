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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 15:29 BJT

表格：瑞士3月CPI较上年同期下降0.9%

路透苏黎世4月8日 - 瑞士联邦统计局周三公布，瑞士3月消费者物价指数(CPI)较上年同期下降0.9%，较前月上涨0.3%。

以下为详细数据：

2015年3月 2014年2月 2014年3月

较上月变动% 0.3 -0.3 0.4

较上年同期变动% -0.9 -0.8 0.0

指数(2010年12月=100) 98.2 97.9 99.1(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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