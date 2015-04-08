表格：瑞士3月CPI较上年同期下降0.9%

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
路透苏黎世4月8日 - 瑞士联邦统计局周三公布，瑞士3月消费者物价指数(CPI)较上年同期下降0.9%，较前月上涨0.3%。
以下为详细数据：
2015年3月 2014年2月 2014年3月
较上月变动% 0.3 -0.3 0.4
较上年同期变动% -0.9 -0.8 0.0
指数(2010年12月=100) 98.2 97.9 99.1(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。