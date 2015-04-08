更新版 1-新债招标：中国10年国债利率略高预期且与边际差偏宽，一级半表现不佳

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
* 10年国债中标利率3.64%，略高于预测均值
* 受早盘现券收益率继续上行带动
* 与边际利率差距6个bp，属偏高水平
* 一级半市场以边际加返手续费有成交 (新增市场评论等内容)
路透上海4月8日 - 中国财政部周三上午招标的10年期固息国债，中标利率略高于预期，但接近早盘续涨后的相近券二级水平。不过票面和边际利率利差偏宽，且一级半(上市前交易)市场有以边际利率加返手续费成交，显示本次发行情况不甚乐观。
业内人士透露，财政部稍早招标发行的10年期国债，中标利率3.64%，边际中标利率3.70%，首场投标倍数1.63倍。
华中一银行交易员称，今日新债在一级半市场上有3.70%加返手续费成交，其后卖压虽有减弱，但对以票面利率中标的机构来说，压力仍不可小视。
“边际太宽，只要不是边际(中标)都很郁闷。”他指出。
银行间债市周三早盘以长债为主的现券收益率续涨，幅度在3-4个基点(bp)；七天回购利率继续下行利好利率互换(IRS)，但跌幅较上日也明显收窄。
今日招标新债是财政部今年首次新发10年期品种，此前两次发行均为2014年第29期国债的续发。以下为包括本次招标的发行明细：
招标日 发行规模(亿元) 中标利率 预测值 投标倍数 备注
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4月8日 300 3.64% 3.61% 1.63 待追加结果确认最终发行量
3月4日 200 3.3897% 3.40% 1.98 2014第29期续发
1月28日 200 3.4205% 3.40% 2.28 2014第29期续发
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银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.5987%。
今日招标新债为财政部今年第五期记账式附息国债，竞争性招标规模300亿元，采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债4月9日开始计息，利息按半年支付。招标结束至4月13日进行分销，4月15日起上市交易。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17