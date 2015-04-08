更新版 1-新债招标：中国10年国债利率略高预期且与边际差偏宽，一级半表现不佳

* 10年国债中标利率3.64%，略高于预测均值

* 受早盘现券收益率继续上行带动

* 与边际利率差距6个bp，属偏高水平

* 一级半市场以边际加返手续费有成交 (新增市场评论等内容)

路透上海4月8日 - 中国财政部周三上午招标的10年期固息国债，中标利率略高于预期，但接近早盘续涨后的相近券二级水平。不过票面和边际利率利差偏宽，且一级半(上市前交易)市场有以边际利率加返手续费成交，显示本次发行情况不甚乐观。

业内人士透露，财政部稍早招标发行的10年期国债，中标利率3.64%，边际中标利率3.70%，首场投标倍数1.63倍。

华中一银行交易员称，今日新债在一级半市场上有3.70%加返手续费成交，其后卖压虽有减弱，但对以票面利率中标的机构来说，压力仍不可小视。

“边际太宽，只要不是边际(中标)都很郁闷。”他指出。

银行间债市周三早盘以长债为主的现券收益率续涨，幅度在3-4个基点(bp)；七天回购利率继续下行利好利率互换(IRS)，但跌幅较上日也明显收窄。

今日招标新债是财政部今年首次新发10年期品种，此前两次发行均为2014年第29期国债的续发。以下为包括本次招标的发行明细：

招标日 发行规模(亿元) 中标利率 预测值 投标倍数 备注

---------------------------------------------------------------------------

4月8日 300 3.64% 3.61% 1.63 待追加结果确认最终发行量

3月4日 200 3.3897% 3.40% 1.98 2014第29期续发

1月28日 200 3.4205% 3.40% 2.28 2014第29期续发

---------------------------------------------------------------------------

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.5987%。

今日招标新债为财政部今年第五期记账式附息国债，竞争性招标规模300亿元，采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。