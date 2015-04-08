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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 12:08 BJT

日本股市：日经指数盘中触及15年高位，国内投资人买盘强劲

路透东京4月8日 - 日本股市日经指数 周三盘中触及15年高位，国内投资人强劲买盘带来支撑。此前日本散户将可观的资金投入新的股票型共同基金。

日经指数上涨0.8%至19,803.02点，为2000年4月以来最高位。(完) 　　
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