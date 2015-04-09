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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 09:20 BJT

韩国央行：4月维持利率不变，进一步降息前料暂时按兵不动

央行公布利率决定前接受路透访问的34名分析师中，三分之二认为央行周四不会调整利率。该央行一般只有在经济危机期间才会连续调整利率。

路透调查显示，多数受访分析师预期央行将于4月之后但在年底前再次降息。(完)

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