中国汇市：人民币早盘随中间价续跌，前期急升后短期料横盘整理

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透北京4月8日 - 人民币兑美元即期 周三早盘续跌，中间价因隔夜美元指数大涨而结束连三日升势。交易员认为，人民币在3月中旬快速走升后，目前有回调盘整的需求，但这并不意味着是人民币重拾跌势的转折点，短期汇价横盘整理概率较大。
交易员并指出，目前离岸人民币对境内即期的影响明显减弱，近期较窄的在离岸汇差在今日早盘一度消失。后市主要关注国际美元 走势与客盘结售汇需求对汇价的指引。
“早盘即期市场比较平静，市场对这个点位有所顾忌。前期人民币走升的态势有所放缓，早盘购汇比较多。”一外资行交易员认为，今日人民币续贬空间犹在。
北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.206元，上日收报6.1983元。今日人民币兑美元中间价 为6.1345元，上日中间价为6.1305元。
另一中资大行交易员指出，从近两周一年期美元/人民币掉期 升水自逾2,000点高位大幅回落来看，年初较为浓厚的人民币贬值预期不复存在，即使短期人民币走贬一两百点都属正常波动。
人民币汇率自3月初创出29个月新低后企稳反弹，并于3月16日当周创出七年来最大单周涨幅，基本收复年初以来的跌幅。
全球汇市方面，美元周三保持在高位，隔夜因多头逢低吸纳买盘而上涨。上周五美国公布的疲弱非农就业数据曾打压美元走软。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3305/6.3355，上日尾盘为6.314。
北京时间11:55，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2060/6.208元，上一交易日尾盘报6.199元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17