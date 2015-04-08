中国汇市：人民币早盘随中间价续跌，前期急升后短期料横盘整理

路透北京4月8日 - 人民币兑美元即期 周三早盘续跌，中间价因隔夜美元指数大涨而结束连三日升势。交易员认为，人民币在3月中旬快速走升后，目前有回调盘整的需求，但这并不意味着是人民币重拾跌势的转折点，短期汇价横盘整理概率较大。

交易员并指出，目前离岸人民币对境内即期的影响明显减弱，近期较窄的在离岸汇差在今日早盘一度消失。后市主要关注国际美元 走势与客盘结售汇需求对汇价的指引。

“早盘即期市场比较平静，市场对这个点位有所顾忌。前期人民币走升的态势有所放缓，早盘购汇比较多。”一外资行交易员认为，今日人民币续贬空间犹在。

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.206元，上日收报6.1983元。今日人民币兑美元中间价 为6.1345元，上日中间价为6.1305元。

另一中资大行交易员指出，从近两周一年期美元/人民币掉期 升水自逾2,000点高位大幅回落来看，年初较为浓厚的人民币贬值预期不复存在，即使短期人民币走贬一两百点都属正常波动。

人民币汇率自3月初创出29个月新低后企稳反弹，并于3月16日当周创出七年来最大单周涨幅，基本收复年初以来的跌幅。

全球汇市方面，美元周三保持在高位，隔夜因多头逢低吸纳买盘而上涨。上周五美国公布的疲弱非农就业数据曾打压美元走软。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3305/6.3355，上日尾盘为6.314。

北京时间11:55，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2060/6.208元，上一交易日尾盘报6.199元。