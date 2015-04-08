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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 12:07 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在日本央行维持政策不变后下跌

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* 日本央行维持政策不变后，美元/日圆一度跌至119.92

* 日本央行声明表示，他们预计经济将温和成长

* 日本央行称，由于能源价格疲弱，通胀率将徘徊在近零水准附近

* 美元/日圆目前回升至120.05/10，市场等待日本央行总裁黑田东彦举行记者会

(完)

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