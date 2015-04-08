中国货币市场：七天回购创逾五个月新低，大行融出充裕IPO冲击暂未现

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透上海4月8日 - 中国银行间市场周三资金泛滥局面延续，回购利率亦跌势不休，其中七天加权利率在开盘价引导下进一步迫近3.00%整数关，并创下去年10月下旬以来逾五个月来新低。
交易员表示，近期大行积极融出资金使货币市场供给持续宽松，下周即将启动的新一轮IPO也暂未对流动性以及利率走势形成扰动。
“开盘利率继续降，大行继续出钱，没理由不跌，(IPO因素）基本没感觉，借钱没什么难度。”上海一银行交易员表示。
他认为，随着下周新股IPO的启动，基金、券商等机构对跨IPO期限资金的需求将有抬升。不过基于央行引导货币市场宽松的预期，届时大行料将持续融出，宽松局面发生扭转的概率不大，回购利率可能在低位小幅波动。
证监会上周下发了最新一批30家新股的发行批文，随后公布的招股书显示，该批新股绝大部分申购时间集中在4月14日至16日，其中下周二(14日)是15家新股的网上申购日。
北京时间11:50，银行间七天期质押式回购加权利率 为3.0919%，较上日再降约15个bp，并创逾五个月来新低，此前低点为2014年10月27日收盘的3.0884%。
中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求。央行公开市场周二逆回购操作小幅缩量，利率则再降10个基点(bp)，为今年春节后第四次下调。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6368 2.7136 -7.68
七天 3.0919 3.2415 -14.96
14天 3.7064 3.8363 -12.99
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.8050 0.6150 +119.00
七天 3.1050 1.3600 +174.50
14天 4.3100 4.2000 +11.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7200 2.8200 -10.00
七天 3.1200 3.2700 -15.00
14天 3.7100 3.8300 -12.00
Shibor
其中:隔夜 2.6830 2.7660 -8.30
七天 3.1630 3.3190 -15.60
三个月 4.8305 4.8585 -2.80
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 边竞/杨淑祯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17