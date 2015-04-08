中国货币市场：七天回购创逾五个月新低，大行融出充裕IPO冲击暂未现

路透上海4月8日 - 中国银行间市场周三资金泛滥局面延续，回购利率亦跌势不休，其中七天加权利率在开盘价引导下进一步迫近3.00%整数关，并创下去年10月下旬以来逾五个月来新低。

交易员表示，近期大行积极融出资金使货币市场供给持续宽松，下周即将启动的新一轮IPO也暂未对流动性以及利率走势形成扰动。

“开盘利率继续降，大行继续出钱，没理由不跌，(IPO因素）基本没感觉，借钱没什么难度。”上海一银行交易员表示。

他认为，随着下周新股IPO的启动，基金、券商等机构对跨IPO期限资金的需求将有抬升。不过基于央行引导货币市场宽松的预期，届时大行料将持续融出，宽松局面发生扭转的概率不大，回购利率可能在低位小幅波动。

证监会上周下发了最新一批30家新股的发行批文，随后公布的招股书显示，该批新股绝大部分申购时间集中在4月14日至16日，其中下周二(14日)是15家新股的网上申购日。

北京时间11:50，银行间七天期质押式回购加权利率 为3.0919%，较上日再降约15个bp，并创逾五个月来新低，此前低点为2014年10月27日收盘的3.0884%。

中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求。央行公开市场周二逆回购操作小幅缩量，利率则再降10个基点(bp)，为今年春节后第四次下调。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6368 2.7136 -7.68

七天 3.0919 3.2415 -14.96

14天 3.7064 3.8363 -12.99

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8050 0.6150 +119.00

七天 3.1050 1.3600 +174.50

14天 4.3100 4.2000 +11.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7200 2.8200 -10.00

七天 3.1200 3.2700 -15.00

14天 3.7100 3.8300 -12.00

Shibor

其中:隔夜 2.6830 2.7660 -8.30

七天 3.1630 3.3190 -15.60

三个月 4.8305 4.8585 -2.80