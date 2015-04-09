台湾货币市场：4月9日及本提存期资金预期变化一览表

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透台北4月9日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素 摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,000.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --First Gulf Bank发行4亿人民币宝岛债。 ---------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)524.3亿台币： 04/10 538.50亿台币 04/13 2,144.50亿台币 04/14 969.00亿台币 04/15 1,978.50亿台币 04/16 1,393.70亿台币 04/17 2,035.50亿台币 04/20 616.00亿台币 04/21 5,659.00亿台币 04/22 2,257.50亿台币 04/23 2,938.50亿台币 04/24 257.00亿台币 04/27 6,807.80亿台 币 04/28 1,872.50亿台币 04/29 4,675.50亿台 币 04/30 6,380.80亿台币 --公债还本付息47.39375亿台币。 4/21 89乙1期公债付息19.68125亿台币。 4/23 88乙1期公债付息21.15亿台币。 4/25 103甲7期公债付息6.5625亿台币。 --国库券到期偿还共200亿台币。 4/13 财103-7国库券到期，实际发行额200亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --4/10：台湾土地银行发行1.1亿美元国际债券。 --4/13：央行标售两年期定期存单，金额200亿台币，10日标售。 --4/13：财政部委托央行标售财104-5期国库券，金额250亿台币，天 期为364天期，10日标售。 --4/15：财政部委托央行标售104/7期公债，金额300亿台币，天期为 20年期，10日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。