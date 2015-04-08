中国债市动态：10年国债需求仍弱二级疲态不改，股市上涨及供给双重施压

路透上海4月8日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率涨势不改，国债期货亦放量下跌。交易员称，10年国债招标需求走弱令二级疲弱态势再加剧，而近期利率债及地方债等供给大规模释放成为压制债市的核心因素，叠加股市连续上涨分流资金的影响，机构抛压有增无减，交投情绪仍偏空。

他们并称，虽然回购利率持续下跌，但新股IPO下周启动在即，债市仍难有利好因素提振，料短期走弱态势难有根本改观。

“不行啊，长端(收益率)上，短端不动，10年国开到4.24%了，”北京一银行交易员称，“股市上涨，本周利率债供给压力大，下周IPO，再往后地方政府债，反正看不到利好。”

财政部上午招标的10年期固息国债，中标利率3.64%，略高于此前3.61%的市场预测均值；该期债边际中标利率为3.70%，投标倍数1.63倍。

上海一银行交易员称，一级国债结果出来之后，带动二级收益率继续上行；不过相较之下，短债收益率动的不多，利率互换IRS在回购定盘利率带动下继续走低约3-4个基点，幅度较上日有所收窄。

财政部周二发布通知，明确地方政府专项债券发行相关细节。与地方政府一般债券相比，期限上增加了两年期品种，具体包括一年、两年、三年、五年、七年和10年；发行方式方面，则采取了与一般债券相同的自发自还模式。

此外，安徽省周二公告组建地方政府债券承销团。是次组建的承销团面向2015-2017年该省全部政府债券，成员目标数量不超过30家。通知同时称，今年安徽省第一批一般债券发行规模为258亿元人民币。

据路透统计，本周利率债招标发行总量将逾1,000亿元，包括上日国开行260亿元五期债，今日的300亿元10年期国债和下午的120亿元进出口行新债，以及周四的200亿元农发债和周五的220亿元一年国债。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在4.2500%/4.2200%，上日尾盘为4.2200%/4.1800%。