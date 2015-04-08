更新版 1-日本央行：按兵不动，木内登英建议削减资产购买计划

但有一些央行人士对于购买更多资产能否给予经济带来任何有用的刺激持怀疑态度，他们指出尽管实施的量化宽松时至今日，但资本支出并未见到明显的提升。

许多央行官员目前都寄望于薪资上涨和燃料价格降低的益处能提振消费，及帮助通胀在年底前加速上升。

鉴于前景是如此的不明朗，日本央行看来根本无心庆祝量化宽松举措实施的第二个周年。

一年前，当通胀率还稳在1%上方时，央行总裁黑田东彦曾经满怀激情的向新入央行工作的毕业生们发表演说，大谈按时完成任务的必要性。

而在上周面向新人发表的演说中，黑田东彦再没有提及按时完成任务，他指出人们需要一直准备好来纠正过去所犯下的错误。（完）