香港股市：港股通半日用去78亿元额度创新高，内资南下加速

路透上海4月8日 - 运行近四个月的沪港通机制资金流向一边倒的状况周三发生明显逆转，大量中国内地资金涌向港股，港股通额度 周三上午用去78.1亿元人民币，创出沪港通推出以来的新高，显示大陆资金正加速南下。

港股周三结束假期恢复交易，恒生指数 和恒生国企指数 继续保持上涨势头，早盘分别收涨2.38%和3.99%。上周五至本周二，香港股市因公众假期而休市。

沪港通机制自去年11月17日开闸以来，北向资金（沪股通）较为活跃，额度使用较快，而港股通一直处于乏人问津状态。自中国证监会宣布开放公募基金通过港股通投资港股后，港股通额度使用明显提高。业内人士指出，内地与香港股市估值巨大的差距，亦吸引机构及散户更多关注港股。

截止周三中午，港股通累计使用384亿元，沪股通 累计使用额为1,224亿元。

试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元，港股通总额度为2,500亿元，两者每日额度分别为130亿元和105亿元。（完）