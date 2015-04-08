《中国债市每日综述》长债收益率延续涨势IRS止跌，市况不佳新债偏弱

* 长债收益率续涨，曲线进一步陡峭化

* IRS渐收跌势，关注资金价格走向

* 短债需求增加，短融等受欢迎

* 10年国债利率略高预期，口行债结果尚可

路透上海4月8日 - 受未来供给大增忧虑持续压制，中国银行间市场周三10年国开及国债等长端收益率续涨，利率互换(IRS)也渐收跌势。相对而言，受益于资金价格走低，短债需求增加，其中短融等信用产品较受欢迎。

新债发行方面，上午财政部招标的10年国债，利率略高于预期，且票面与边际利率利差偏宽；下午进出口行发行的一年、五年和10年三期债，多数定位在二级市场附近，结果尚可。

华中一银行交易员表示，长债收益率先涨后稳，其中10年国开债涨幅在4个基点(bp)左右。“整个市场需求还是很弱。短的比较稳定，可以拿一些高票息，久期短一点的。”

剩余期限近10年的国开债150205券最新成交 在4.24%，上日尾盘为4.21%；与今日招标国债期限相近的国债140029券，收益率在新债结果公布后继续上行，最新 在3.70%附近成交，为新债边际中标利率水平。

利率互换市场上，早盘一度小跌，后跟随现券收益率收窄跌幅，至尾盘时段，已几乎与上日收盘持平。

交易员预计，短期内长债走势仍不容乐观，IRS则要看资金价格继续下行空间而定。

五年期国债期货主力合约TF1506 放量大挫，收报96.32元人民币，较上日结算价跌0.58%；10年期国债主力合约T1509 收报95.16元，较上日结算价跌0.85%。

**七天回购加权利率创逾五个月新低**

银行间市场周三资金泛滥局面延续，回购利率亦跌势不休，其中七天加权利率在开盘价引导下进一步迫近3.00%整数关，并创下去年10月下旬以来逾五个月来新低。

交易员表示，近期大行积极融出资金使货币市场供给持续宽松，下周即将启动的新一轮IPO也暂未对流动性以及利率走势形成扰动。

“开盘利率继续降，大行继续出钱，没理由不跌，(IPO因素）基本没感觉，借钱没什么难度。”上海一银行交易员表示。

他认为，随着下周新股IPO的启动，基金、券商等机构对跨IPO期限资金的需求将有抬升。不过基于央行引导货币市场宽松的预期，届时大行料将持续融出，宽松局面发生扭转的概率不大，回购利率可能在低位小幅波动。

证监会上周下发了最新一批30家新股的发行批文，随后公布的招股书显示，该批新股绝大部分申购时间集中在4月14日至16日，其中下周二(14日)是15家新股的网上申购日。

中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求。央行公开市场周二逆回购操作小幅缩量，利率则再降10个基点(bp)，为今年春节后第四次下调。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)