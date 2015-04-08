国际油市：油价下滑逾1%，受美国库存增加和沙特产量创纪录影响

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
0435GMT，5月布兰特原油期货 下跌0.84美元，至每桶58.26美元，5月美国原油期货 跌1.07美元，至52.91美元。这两个指标原油期货过去两个交易日皆劲扬，但自去年6月以来的跌幅仍约达50%。
美国石油协会(API)周二公布，美国上周原油库存增加1,220万桶，分析师原预估增加340万桶。
美国能源部能源资料协会(EIA)的一周库存报告将在周三1430GMT公布。
沙特阿拉伯石油部长欧那密周二表示，沙特3月日均原油产量约为1,030万桶，沙特原油日产量可能会保持在1,000万桶左右。
欧那密并表示，该国已准备好“推高”油价，但只有在石油输出国组织(OPEC)以外的国家共同参与的情况下才会采取行动。
“OPEC不会减少石油产量。事实上，随着伊朗回归市场，OPEC产量或许甚至增加，”ABN Amro分析师Hans van Cleef在4月7日报告指出。
“在这项供应扩张出现之前，油价的下行压力将会因为臆测而大幅升高，”van Cleef称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 杜明霞/蔡美珍)
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美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17