国际油市：油价下滑逾1%，受美国库存增加和沙特产量创纪录影响

0435GMT，5月布兰特原油期货 下跌0.84美元，至每桶58.26美元，5月美国原油期货 跌1.07美元，至52.91美元。这两个指标原油期货过去两个交易日皆劲扬，但自去年6月以来的跌幅仍约达50%。

美国石油协会(API)周二公布，美国上周原油库存增加1,220万桶，分析师原预估增加340万桶。

美国能源部能源资料协会(EIA)的一周库存报告将在周三1430GMT公布。

沙特阿拉伯石油部长欧那密周二表示，沙特3月日均原油产量约为1,030万桶，沙特原油日产量可能会保持在1,000万桶左右。

欧那密并表示，该国已准备好“推高”油价，但只有在石油输出国组织(OPEC)以外的国家共同参与的情况下才会采取行动。

“OPEC不会减少石油产量。事实上，随着伊朗回归市场，OPEC产量或许甚至增加，”ABN Amro分析师Hans van Cleef在4月7日报告指出。

“在这项供应扩张出现之前，油价的下行压力将会因为臆测而大幅升高，”van Cleef称。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻