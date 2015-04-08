《热点透视》伊核协议可能让油市更加接近长期熊市

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas

路透伦敦4月7日 - 一个完全重新崛起的伊朗最终可能帮助油价稳定在较高水平。然而伊朗核问题框架协议虽在4月2日达成，但上述愿景的实现可能还要等待很长时间。在这段等待期里，油价要承受的或许主要还是下行压力。

这一稳定性假设说来简单。到一定时候，沙特、伊朗和其他一些产油国会为了商业目的讲和，共同守卫一个新的平衡油价。当然，这个平衡油价可能到不了2011年至2014年中期时每桶110美元的昂贵水平，但会远远高于维持全球长期供应所需的最低价格，比方说每桶30美元。

不过，眼下还有很多事情要做。协议内容有待充实并付诸实施。伊朗的石油产量必须提高，同时伊朗国内浪费严重，据BP世界能源统计年鉴(Statistical Review of World Energy)显示，该国目前石油消费量约为总产量的一半，也必须降下来。

还有更具挑战性的事情，石油输出国组织(OPEC)的心态需要重新调整。在此之前，全球范围可能吹起一股比较开明的利己主义之风。不过，更有可能的情况是，产油国在较长时间里竞相压价以争夺市场份额，直至认识到合作看起来才是最有利的选择。

沙特已经在为争夺市场份额牺牲收入。伊朗人有可能做出同样的决定，在目前提高产量，以便日后占据更有利地位。他们可能会重新打造一个现代石油工业，与世界经济更好地接轨。多年来的制裁，已经让他们不那么害怕经济上受创。

生产成本较低的产油国不断行动，调整的重担几乎要全部落在那些处境相对不利的产油国身上。开采成本已经在迅速下降，但产能如果达到一定水平，要让实际产量降下来，则需要好几年时间，或者需要油价大幅下跌。

总而言之，这个世界原本对石油供应的控制就很弱，伊核协议达成则将进一步弱化了这种控制。一个长期熊市似乎就要开始。(完)