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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 13:21 BJT

香港股市：早盘大涨，假期过后追涨内地股市

路透上海4月8日 - 香港股市周三早盘触及2008年5月以来最高位，假期过后的第一个交易日追涨内地股市。

周三大量中国内地资金涌向港股，港股通额度上午用去78.1亿元人民币，创出沪港通推出以来的新高，显示大陆资金正加速南下。

恒生指数 上涨2.4%，恒生国企指数 跳升近4%。

AH溢价指数 约为129，3月峰值为137。

分析师称，香港股市特别是小盘股越来越有吸引力，部分因为监管机构正放宽内地投资者的投资渠道，并鼓励机构投资于香港。(完)
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