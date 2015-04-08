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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 13:51 BJT

重发-欧洲政经：奥地利财长称希腊退出欧元区的可能性并未上升

(重发以跟上红条)

路透维也纳4月8日 - 奥地利财长Hans Joerg Schelling认为，过去一个月希腊意外退出欧元区的可能性并没有上升，并称可以讨论有序退出。(完)
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