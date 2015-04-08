路透专访：台湾期交所规划人民币期货6月底上市，将放宽保证金追缴限制

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
* 人民币汇率期货4、5月市场会测，规划6月底上市
* 央行同意放宽期货保证金追缴限制
* 银行对特别结算会员制度兴趣浓厚
记者 詹静宜
路透台北4月8日 - 台湾期货交易所总经理邱文昌周三表示，人民币汇率期货系统正由期货商及资讯厂商在开发测试中，测试期约三至四个月，预计4、5月间将进行全市场会测，目前规划6月底上市。
他在立法院财委会参观行程后接受路透专访时并称，与台湾央行开会讨论人民币汇率期货业务时，央行原则上同意放宽期货保证金追缴的限制，待制度规划完毕再跟央行洽谈开放时程。
目前期货商品皆有设定原始保证金制度，若跌破一定额度将会面临追缴保证金，期交所此次量身定做人民币汇率期货，一则希望较多交易商入市，二则担心人民币波动过大导致追缴过于频繁。
“银行跟期货商皆有意愿参与造市，其中多为人民币布局较为积极的，”他说。
邱文昌并提到，现在正就交易面争取人民币汇率期货造市商，其中包括一个特别的结算会员制度，银行参与意愿高。但他不愿透露正在洽谈中的合作对象。
他指出，台湾人民币存款已逾三千亿元，且两岸经贸往来密切，对人民币汇率期货有实质避险需求，可满足市场多元化交易策略，并可协助台湾离岸人民币市场发展。
台湾央行数据显示，至2015年2月底止，台湾银行业累计人民币存款 达3,187.65亿元，较前月成长2.76%。
期交所认为，利用可直接清算人民币的优势推出人民币汇率期货商品，可吸引有人民币避险需求的国外交易人，有助提升台湾期货市场国际化程度。
此外，邱文昌还指出，期交所将延长四档陆股ETF期货(包括宝沪深、FB上证、元上证及FH沪深)交易时间，以避免陆股ETF期货交易流失到海外去。
期交所表示，由于陆股ETF期货交易时间至13:45，但ETF追踪标的的指数市场交易至15:00，所以研拟延长陆股ETF期货交易时间。(完) (审校 张喜良)
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美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17