路透专访：台湾期交所规划人民币期货6月底上市，将放宽保证金追缴限制

* 人民币汇率期货4、5月市场会测，规划6月底上市

* 央行同意放宽期货保证金追缴限制

* 银行对特别结算会员制度兴趣浓厚

记者 詹静宜

路透台北4月8日 - 台湾期货交易所总经理邱文昌周三表示，人民币汇率期货系统正由期货商及资讯厂商在开发测试中，测试期约三至四个月，预计4、5月间将进行全市场会测，目前规划6月底上市。

他在立法院财委会参观行程后接受路透专访时并称，与台湾央行开会讨论人民币汇率期货业务时，央行原则上同意放宽期货保证金追缴的限制，待制度规划完毕再跟央行洽谈开放时程。

目前期货商品皆有设定原始保证金制度，若跌破一定额度将会面临追缴保证金，期交所此次量身定做人民币汇率期货，一则希望较多交易商入市，二则担心人民币波动过大导致追缴过于频繁。

“银行跟期货商皆有意愿参与造市，其中多为人民币布局较为积极的，”他说。

邱文昌并提到，现在正就交易面争取人民币汇率期货造市商，其中包括一个特别的结算会员制度，银行参与意愿高。但他不愿透露正在洽谈中的合作对象。

他指出，台湾人民币存款已逾三千亿元，且两岸经贸往来密切，对人民币汇率期货有实质避险需求，可满足市场多元化交易策略，并可协助台湾离岸人民币市场发展。

台湾央行数据显示，至2015年2月底止，台湾银行业累计人民币存款 达3,187.65亿元，较前月成长2.76%。

期交所认为，利用可直接清算人民币的优势推出人民币汇率期货商品，可吸引有人民币避险需求的国外交易人，有助提升台湾期货市场国际化程度。

此外，邱文昌还指出，期交所将延长四档陆股ETF期货(包括宝沪深、FB上证、元上证及FH沪深)交易时间，以避免陆股ETF期货交易流失到海外去。