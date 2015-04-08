《路透晚报》--4月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：外汇资本金实行意愿结汇，企业可自由选择结汇时机--外管局

中国国家外汇局管理局周三发布通知，改革资本金结汇管理方式，外商投资企业外汇资本金实行意愿结汇管理，企业可自由选择资本金结汇时机，将从6月1日起实施。

--中国称伊朗成为亚投行意向创始成员国

新华社周二晚间报导称，经现有意向创始成员国同意，伊朗已于4月3日正式成为亚洲基础设施投资银行（亚投行）意向创始成员国。

--澳洲央行：与中国央行签署新的货币互换协议--声明

澳洲央行在官网上发布声明称，已经与中国人民银行签署新的货币互换协议，期限为三年。双方都可以激活该协议，货币互换金额最高400亿澳元或2,000亿元人民币。两国央行最初于2012年签署三年期货币互换协议。

--《分析师观点》台湾3月出口逊于预期，央行料续维持宽松货币政策

台湾财政部周三公布，3月出口金额较上年同期衰退8.9%，跌幅大于市场预估的衰退3.10%。且创下逾两年的新低。

--台湾数据：3月CPI连三月下跌，但核心物价涨幅仍近1%无通缩疑虑

台湾主计总处周三公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.61%，连三个月下跌，主要因油料费大跌；官员并称，首季物价虽下跌0.59%，但3月核心物价仍在1%附近，没有通缩疑虑。

--香港社会：港人消费信心在两岸四地中最低，对购房信心转差--调查

香港城市大学周三发布的两岸四地消费者信心调查显示，于今年首季，香港是四地中消费者信心最低的地区，当中以对购买房屋及物价状况的信心最低，对购房的信心更转差；至于内地和台湾的消费者信心则按季微升。

【金融】

--中国保险：保监会规范险企关联交易，对关联方投资不超总资产三成

中国保监会网站周二发布规范保险企业资金运用关联交易的相关通知，要求保险公司对关联方的全部投资余额，合计不得超过保险公司上季末总资产的30%，并不得超过上季末净资产。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商今日仍可申报正/逆回购及央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中逆回购期限仍为七天单一品种，正回购期限含14天和28天期。

--新债招标：中国10年国债利率略高预期且与边际差偏宽，一级半表现不佳

中国财政部周三上午招标的10年期固息国债，中标利率略高于预期，但接近早盘续涨后的相近券二级水平。不过票面和边际利率利差偏宽，且一级半(上市前交易)市场有以边际利率加返手续费成交，显示本次发行情况不甚乐观。

--新债招标：进出口行10年期固息增发债收益率4.4093%--业内人士

业内人士周三透露，中国进出口银行下午招标的10年期固息增发债中标收益率4.4093%，一年期为3.7914%，五年期4.2415%。

--中国债市：银行间标准债券远期上市首日成交2.4亿元，共12家机构参与

中国全国银行间同业拆借中心发布的统计数据显示，标准债券远期周二上市首日成交24笔共2.4亿元人民币，共有12家机构参与，成交品种包括标准国开债三年、五年及10年期合约。

--中国货币市场：七天回购创逾五个月新低，大行融出充裕IPO冲击暂未现

中国银行间市场周三资金泛滥局面延续，回购利率亦跌势不休，其中七天加权利率在开盘价引导下进一步迫近3.00%整数关，并创下去年10月下旬以来逾五个月来新低。

--中国债市动态：10年国债需求仍弱二级疲态不改，股市上涨及供给双重施压

中国银行间市场周三早盘现券收益率涨势不改，国债期货亦放量下跌。交易员称，10年国债招标需求走弱令二级疲弱态势再加剧，而近期利率债及地方债等供给大规模释放成为压制债市的核心因素，叠加股市连续上涨分流资金的影响，机构抛压有增无减，交投情绪仍偏空。

【外汇】

--《焦点》人民币有望加入IMF货币篮子，后市却未必能一路看涨

国际货币基金组织(IMF)可能在今年稍晚将人民币纳入其官方储备货币篮子，这标志着中国在与美国的对抗中取得一场政治与经济胜利，然而中国经济成长放缓，可能让这一胜利的影响变得有限。

--中国汇市：人民币早盘随中间价续跌，前期急升后短期料横盘整理

人民币兑美元即期周三早盘续跌，中间价因隔夜美元指数大涨而结束连三日升势。交易员认为，人民币在3月中旬快速走升后，目前有回调盘整的需求，但这并不意味着是人民币重拾跌势的转折点，短期汇价横盘整理概率较大。

--路透专访：台湾期交所规划人民币期货6月底上市，将放宽保证金追缴限制

台湾期货交易所总经理邱文昌周三表示，人民币汇率期货系统正由期货商及资讯厂商在开发测试中，测试期约三至四个月，预计4、5月间将进行全市场会测，目前规划6月底上市。

【证券/行业】

《焦点》中小盘A股热炒令港股成价值洼地，大陆基金南下掘金

在中国本轮A股牛市中，以深交所创业板为首的中小盘股暴涨成为急先锋。而在一岸之隔的香港联交所，与其基本面相近的同地区股票，估值差距竟高至10倍。大陆一些理智的基金经理判断这种局面并不会长久，已开始挥师南下抢先布局低估值港股。

--中国股市：沪综指收升再创逾七年新高，权重股护盘股指宽幅震荡

中国股市沪综指周三震荡收升再创逾七年新高，A股成交额创历史天量。今日股指盘中宽幅震荡，金融等权重股在大盘回调时出现护盘，股指最大振幅近百点。分析师指出，目前投资者热情高涨，大盘短期可能还会惯性上冲，但连续上涨后有调整需要，沪综指站稳4,000点仍需一段时间震荡整理。

--香港股市：恒指大幅收高3.8%触及七年高位，内地投资人逢低承接

香港股市恒生指数周三收盘大涨，创逾三年来最大单日涨幅，并触及近七年高位，港股结束连续假期恢复交易的首日，获得内地投资人涌入推升。南下资金涌入，令港股通出现沪港通推出以来首次用罄每日105亿元人民币的额度。

--基金观点：二季度中国A股大盘呈箱体波动，短期推升力量近极致--长安基金