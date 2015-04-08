《热点透视》希腊退出欧元区，欧洲是否“伤得起”？

目前看来连锁扩散效应不会像2011年时那么明显。象希腊这样由激进政党执政，被迫与其他欧元区国家政府协商各种条件，陷入这样相同政治局势的国家不多。

最弱的环节在于葡萄牙、西班牙及意大利。葡萄牙经济几乎没有成长，且债台高筑。然而其政治局势有所不同：并没有大规模的反欧元民粹团体。

西班牙的政治局势看来比较脆弱：几乎可以和希腊左翼激进联盟党(Syriza)相比拟的西班牙“我们可以”(Podemos)党在近几次民调中已取得逾20%的支持度。然而Podemos党不太可能在今年稍晚的选举过后执政。而且除了爱尔兰之外，西班牙经济今年成长速度将快过其他欧元区国家。

意大利反欧元氛围显然是相对高涨的国家，但目前意国拥有数十年来最为强势的总理，而且总理的立场坚定亲欧。

希腊退出欧元区将会推高债券收益率。然而这些最脆弱的国家应该不会被市场排斥，这主要拜欧洲央行购债之赐。根据苏格兰皇家银行数据，欧元区国家今年总计需要净发行2,680亿欧元债券。欧洲央行未来两年整体购债金额可能达1万亿(兆)欧元。最弱的葡萄牙在2016年之前则是融资无虞。

**一同转弱**

然而希腊的退出将会对欧元区带来持久伤害。往好处想，这可能会迫使欧元区拉近彼此距离，突然之间就组建了财政同盟。更有可能发生的是，政治上的凝聚力将进一步收紧。

德国、法国、意大利等地的欧元批评者会认为，希腊退出坐实了欧元的设计有瑕疵。纳税人则会明确的感受到过去种种纾困行动所造成的损失。甚至希腊经历的痛楚也不会遏阻其他国家的反欧元声浪。举意大利为例，该国拥有强大的制造业基础及偏低的外债，该国退出欧元所受的痛苦可能不会像希腊这么严重。

脆弱国家的融资成本将永久升高，因投资人要因应可能会退出欧元区的因素。这将会加深经济发展的分歧，在经济不振的时候一些国家恐怕得面临更大风险。欧洲央行量化宽松计画只是个暂时性的解决方案。其规模有限，且多数信用风险由各国央行吸收，将连带责任让各国去承担。