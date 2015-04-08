《全球汇市》美元小幅回落，利率前景差异继续提供有力支持

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
“美元受基础需求支撑反弹，而非一系列因素。美联储可能必须推迟升息，但仍处于收紧政策路径，同时其他国家央行则在进行量化宽松，”巴克莱驻东京的首席日本外汇策略师Shinichiro Kadota表示。
“欧洲收益率非常低，日本投资者寻求海外资产以平衡投资组合，在这种情况下，投资者继续青睐美元，”他说。
日本财务省周三公布数据显示，日本投资人3月连续第三个月净买超海外股票及债券，3月净买超金额达4.311万亿(兆)日圆(360亿美元)，创近五年新高。
日本政府退休金投资基金(GPIF)等大型投资人重新调整投资组合，寻求取代低收益日本政府公债的产品，协助带动资金进入海外资产。
澳元兑美元 上涨0.5%至0.7677美元，延续上日大幅涨幅。澳元兑美元隔夜市场高见0.7711，因澳洲央行意外维持利率不变。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0839 1.0921 -0.75 -10.40 1.2097
美元/日圆 119.87 119.52 +0.29 +0.16 119.68
欧元/日圆 129.93 130.53 -0.46 -10.26 144.78
美元/瑞郎 0.9640 0.9584 +0.58 -3.03 0.9941
英镑/美元 1.4831 1.4878 -0.32 -4.76 1.5573
美元/加元 1.2478 1.2477 +0.01 +7.40 1.1618
澳元/美元 0.7665 0.7589 +1.00 -6.16 0.8168
新西兰元/美元 0.7537 0.7539 -0.03 -3.33 0.7797
澳元/日圆 91.880 90.700 +1.30 -6.01 97.750
新西兰元/日圆 90.350 90.110 +0.27 -3.17 93.310
英镑/日圆 177.78 177.82 -0.02 -4.61 186.38
澳元/新西兰元 1.0163 1.0060 +1.02 -2.92 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 秦德兴/刘秀红/汪红英/张明钧; 审校 白云/蔡美珍)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17