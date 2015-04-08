《全球汇市》美元小幅回落，利率前景差异继续提供有力支持

“美元受基础需求支撑反弹，而非一系列因素。美联储可能必须推迟升息，但仍处于收紧政策路径，同时其他国家央行则在进行量化宽松，”巴克莱驻东京的首席日本外汇策略师Shinichiro Kadota表示。

“欧洲收益率非常低，日本投资者寻求海外资产以平衡投资组合，在这种情况下，投资者继续青睐美元，”他说。

日本财务省周三公布数据显示，日本投资人3月连续第三个月净买超海外股票及债券，3月净买超金额达4.311万亿(兆)日圆(360亿美元)，创近五年新高。

日本政府退休金投资基金(GPIF)等大型投资人重新调整投资组合，寻求取代低收益日本政府公债的产品，协助带动资金进入海外资产。

澳元兑美元 上涨0.5%至0.7677美元，延续上日大幅涨幅。澳元兑美元隔夜市场高见0.7711，因澳洲央行意外维持利率不变。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0839 1.0921 -0.75 -10.40 1.2097

美元/日圆 119.87 119.52 +0.29 +0.16 119.68

欧元/日圆 129.93 130.53 -0.46 -10.26 144.78

美元/瑞郎 0.9640 0.9584 +0.58 -3.03 0.9941

英镑/美元 1.4831 1.4878 -0.32 -4.76 1.5573

美元/加元 1.2478 1.2477 +0.01 +7.40 1.1618

澳元/美元 0.7665 0.7589 +1.00 -6.16 0.8168

新西兰元/美元 0.7537 0.7539 -0.03 -3.33 0.7797

澳元/日圆 91.880 90.700 +1.30 -6.01 97.750

新西兰元/日圆 90.350 90.110 +0.27 -3.17 93.310

英镑/日圆 177.78 177.82 -0.02 -4.61 186.38

澳元/新西兰元 1.0163 1.0060 +1.02 -2.92 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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