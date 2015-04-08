表格：LME金属库存最新变化--4月8日

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
路透伦敦4月8日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 331,000 -2,425 锡 9,830 -25 铅 223,850 -7,525 锌 509,975 -975 铝 3,912,350 -15,775 镍 431,376 -594 铝合金 25,780 -20 NASAA 67,260 -1,340 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 <MCU-STO <0#MCUSTX-L 铅 <MPB-STO <0#MPBSTX-L CKS> OC-GRD> CKS> OC-GRD> 铝 <MAL-STO <0#MALSTX-L 锡 <MSN-STO <0#MSNSTX-L CKS> OC-GRD> CKS> OC-GRD> 锌 <MZN-STO <0#MZNSTX-L 铝合 <MAA-STO <0#MAASTX-L CKS> OC-GRD> 金 CKS> OC-GRD> 镍 <MNI-STO <0#MNISTX-L NASAA <MNA-STO <0#MNASTX-L CKS> OC-GRD> CKS> OC-GRD> (编译 龚芳; 审校 艾茂林)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。