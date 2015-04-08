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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 16:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月8日

路透伦敦4月8日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           331,000            -2,425
    锡             9,830               -25
    铅           223,850            -7,525
    锌           509,975              -975
    铝         3,912,350           -15,775
    镍           431,376              -594
    铝合金        25,780               -20
    NASAA         67,260            -1,340
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据  库存分布     品种   库存数据  库存分布
 种                                           
 铜   <MCU-STO  <0#MCUSTX-L  铅     <MPB-STO  <0#MPBSTX-L
      CKS>      OC-GRD>             CKS>      OC-GRD>
 铝   <MAL-STO  <0#MALSTX-L  锡     <MSN-STO  <0#MSNSTX-L
      CKS>      OC-GRD>             CKS>      OC-GRD>
 锌   <MZN-STO  <0#MZNSTX-L  铝合   <MAA-STO  <0#MAASTX-L
      CKS>      OC-GRD>      金     CKS>      OC-GRD>
 镍   <MNI-STO  <0#MNISTX-L  NASAA  <MNA-STO  <0#MNASTX-L
      CKS>      OC-GRD>             CKS>      OC-GRD>
 
 (编译 龚芳; 审校 艾茂林)
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