台湾股市：收跌表现不如其他亚股，涨多出现获利了结卖压

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透台北4月8日 - 台湾股市周三收跌，表现不如其他亚洲股市。分析师指出，台股连续两个交易日上涨约134点，距离前波盘中高位9,775点已近，指数逢高略见获利了结卖压，加以港股今日连假后开市大涨略对台股造成资金排挤效应，短线料指数仍在高档区间震荡。
台湾加权股价指数 收跌0.73%，报9,571.97点；今日成交初值 为919.85亿台币，上交易日修正后为930.42亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，虽然外资连续两日买超现股，但上日外资在台指期多单略有逢高出场的动作，显示外资倾向区间操作并没有追高意愿，且陆港股市表现强劲，也吸引外资买盘转进。
〞现在量能只是防守量，但没有攻击量。〞他说。
他指出，目前交投量能并不足以支撑指数往上攻破压力区，但低接买盘力道仍在，并未出现人气退场的感觉，明天指数区间暂看在9,500-9,650点，看好高股息个股进可攻退可守。
此外，宏利台湾高股息基金经理人陈伯祯指出，整体而言，4月份的台股将依旧维持强势格局。虽然为美元的强势导致欧洲甚或新兴市场的需求趋缓，进一步压抑科技族群的表现，但资金将持续转进传产族群，持续支撑台股走势。
本地时间1415，MSCI亚太明晟指数除日本 扬升1.3%，其中港股 大涨2.71%，中国上证综合指数 亦续涨0.69%，韩股 涨幅也有0.6%。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17