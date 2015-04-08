台湾股市：收跌表现不如其他亚股，涨多出现获利了结卖压

路透台北4月8日 - 台湾股市周三收跌，表现不如其他亚洲股市。分析师指出，台股连续两个交易日上涨约134点，距离前波盘中高位9,775点已近，指数逢高略见获利了结卖压，加以港股今日连假后开市大涨略对台股造成资金排挤效应，短线料指数仍在高档区间震荡。

台湾加权股价指数 收跌0.73%，报9,571.97点；今日成交初值 为919.85亿台币，上交易日修正后为930.42亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，虽然外资连续两日买超现股，但上日外资在台指期多单略有逢高出场的动作，显示外资倾向区间操作并没有追高意愿，且陆港股市表现强劲，也吸引外资买盘转进。

〞现在量能只是防守量，但没有攻击量。〞他说。

他指出，目前交投量能并不足以支撑指数往上攻破压力区，但低接买盘力道仍在，并未出现人气退场的感觉，明天指数区间暂看在9,500-9,650点，看好高股息个股进可攻退可守。

此外，宏利台湾高股息基金经理人陈伯祯指出，整体而言，4月份的台股将依旧维持强势格局。虽然为美元的强势导致欧洲甚或新兴市场的需求趋缓，进一步压抑科技族群的表现，但资金将持续转进传产族群，持续支撑台股走势。