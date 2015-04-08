更正-企业并购：壳牌同意以700亿美元收购BG，为十年来首宗超大型油企交易

路透伦敦4月8日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 周三表示，已同意以470亿英镑(700亿美元)的价格收购BG集团 ，这是十年来首宗超大型的油企并购交易。

这两家公司在联合发表的声明中表示，作为交易的一部份，壳牌将为每股BG股票支付3.83英镑现金与0.4454股壳牌B股股票。声明表示，如果以90个交易日的平均股价来看，这意味着收购溢价约为52%。