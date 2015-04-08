更正-企业并购：壳牌同意以700亿美元收购BG，为十年来首宗超大型油企交易

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
(将内文第二段的“BP股票”更正为“BG股票”)
路透伦敦4月8日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 周三表示，已同意以470亿英镑(700亿美元)的价格收购BG集团 ，这是十年来首宗超大型的油企并购交易。
这两家公司在联合发表的声明中表示，作为交易的一部份，壳牌将为每股BG股票支付3.83英镑现金与0.4454股壳牌B股股票。声明表示，如果以90个交易日的平均股价来看，这意味着收购溢价约为52%。
这宗交易将使BG股东持有合并后集团约19%的股权。(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。