欧洲政经：奥地利财长称希腊意外退出欧元区的可能性并未上升

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路透维也纳4月8日 - 奥地利财长Hans Joerg Schelling认为，过去一个月希腊意外退出欧元区的可能性并没有上升，但他也称可以讨论有序退出。

“各方，包括希腊在内都已意识到，意外退出将构成一个最大的潜在问题。如果可以有序退出，那么可以讨论一下如何去做，”Schelling周三向ORF电台表示。“时间正在耗尽，希腊所需的资金确实也相当大，我觉得这当然也是问题。”

Schelling说，他认为实施私有化是希腊可能采取的一条改革路径，并称他并不指望希腊“大幅削减”预算。

Schelling还说，他不太担心希腊向俄罗斯靠拢，因为希腊已与欧盟和欧元区有了紧密关联。

俄罗斯政府或许考虑将希腊从其大多数西方食品进口禁令中除去，希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)将于周三在莫斯科与俄罗斯总统普京会面。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)