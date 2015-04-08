欧洲政经：奥地利财长称希腊意外退出欧元区的可能性并未上升

澳新汇市：新西兰元挫跌至11个月低位，之前新西兰央行维持中性立场
路透悉尼/惠灵顿5月11日 - 新西兰元周四挫跌至11个月低位，之前新西兰央行在政策评估中维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并维持中性立场，从而令新西兰元多头措手不及。
(新增细节)
路透维也纳4月8日 - 奥地利财长Hans Joerg Schelling认为，过去一个月希腊意外退出欧元区的可能性并没有上升，但他也称可以讨论有序退出。
“各方，包括希腊在内都已意识到，意外退出将构成一个最大的潜在问题。如果可以有序退出，那么可以讨论一下如何去做，”Schelling周三向ORF电台表示。“时间正在耗尽，希腊所需的资金确实也相当大，我觉得这当然也是问题。”
Schelling说，他认为实施私有化是希腊可能采取的一条改革路径，并称他并不指望希腊“大幅削减”预算。
Schelling还说，他不太担心希腊向俄罗斯靠拢，因为希腊已与欧盟和欧元区有了紧密关联。
俄罗斯政府或许考虑将希腊从其大多数西方食品进口禁令中除去，希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)将于周三在莫斯科与俄罗斯总统普京会面。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
路透悉尼/惠灵顿5月11日 - 新西兰元周四挫跌至11个月低位，之前新西兰央行在政策评估中维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并维持中性立场，从而令新西兰元多头措手不及。
路透东京5月11日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，5月6日止当周外资仍买超日股。 外资5月6日止当周在日本股市买超2,415亿日圆，前一周为买超4,891亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券4,261亿日圆，前一周为买超1亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 4月30日-5月 6日 +241.5 -39.7 -1,352.5 4月23日-4月29日 +489.1 +754.8 -21.2 4月16日-4月22日 +258.4 -693.2r +72.5 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 4月30日-5月 6日 +108.3 +42
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/11 美国 发售30年期公债 5/11 意大利 标售中长期债券 5/11 日本 标售三个月期贴现国库券 5/11 日本 标售30年期公债 5/16 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 5/16 日本 标售五年期公债 5/17 日本 标售一年期贴现国库券 5/17 德国 标售30年期联邦债券 5/18 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值 债券 5/18 日本 标售三个月期贴现国库券 5/18 英