日本央行：日本经济将继续温和复苏--总裁黑田东彦

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
路透4月8日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示：
* 过去两年产出缺口已收窄许多，现在接近零，表明复苏趋势未发生变化
* 日本央行短观调查显示企业对本财年的投资持正面看法
* 消费所面临的下行风险不大
* 相较于去年10月央行推出QE时，目前经济所面临的风险较小
* 从长期看通胀预期整体似乎在回升
* 只要有需要将继续推行QE措施，以稳定方式实现通胀目标
* 出口目前开始显露回升迹象
* 若有必要毫不犹豫调整政策的立场没有改变
* 工人收入稳步增加并将依然如此
* 日本金融体系稳定，面对利率和汇率冲击时具有韧性
* 日本经济将继续温和复苏
* 预期工业产出将温和回升
* 在两年时间框架内尽早实现2%的通胀目标，这一点没有改变
* 物价趋势正稳步改善 (完) (编译 龚芳)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。