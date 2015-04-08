日本央行：日本经济将继续温和复苏--总裁黑田东彦

路透4月8日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示：

* 过去两年产出缺口已收窄许多，现在接近零，表明复苏趋势未发生变化

* 日本央行短观调查显示企业对本财年的投资持正面看法

* 消费所面临的下行风险不大

* 相较于去年10月央行推出QE时，目前经济所面临的风险较小

* 从长期看通胀预期整体似乎在回升

* 只要有需要将继续推行QE措施，以稳定方式实现通胀目标

* 出口目前开始显露回升迹象

* 若有必要毫不犹豫调整政策的立场没有改变

* 工人收入稳步增加并将依然如此

* 日本金融体系稳定，面对利率和汇率冲击时具有韧性

* 日本经济将继续温和复苏

* 预期工业产出将温和回升

* 在两年时间框架内尽早实现2%的通胀目标，这一点没有改变