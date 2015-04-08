企业并购：澳洲国库部长霍基将阻止嘉能可收购力拓--报载

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透墨尔本4月8日 - 澳洲金融评论报周三报导，澳洲国库部长对矿业代表表示，他不会允许嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 收购力拓 。
报导引述多位消息人士说法指出，国库部长霍基在3月30日一次聚会上告诉采矿业及商界人士，嘉能可收购力拓在他的“注视”下是“不可能的”。
该报称，霍基的办公室拒绝就这次不公开会晤置评，但报导称，“据了解，霍基对澳洲最大的纳税企业可能落入外国人的手中表示担忧。”
但在澳洲外资投资审核局(FIRB)提出推荐的基础上，澳洲国库部长可能不得不同意任何外国投资者对力拓的收购。
霍基在2013年稍晚的时候阻止了Archer Daniels Midland公司 对澳洲最大的农业企业GrainCorp 的收购，称该收购不符合国家利益，投资者对此感到震惊。
力拓最吸引嘉能可的是其高质量、低成本的铁矿石资源，在力拓拒绝了嘉能可收购后的六个月里，铁矿石价格持续大跌，力拓股价也承压。
但同期嘉能可的股价下跌更多，可能使其收购力拓面临困难。(完) (编译 秦德兴; 审校 张明钧)
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美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
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