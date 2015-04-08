《焦点》美股六年来最差财报季即将登场，然华尔街或不以为意

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
研究显示，Priceline 和惠普 就是其中两家深受汇率影响的公司。
“我们面临的最大的短期挑战就是汇率，”Priceline的总裁兼执行长Darren Huston在2月19日的公司的电话会议中说道，指公司超过90%的业务是来自美国境外。
只有一小部分企业指因受到这个冬季恶劣天气影响，美国部分地区遭遇暴雪。
至少有11家企业称油价下滑带来负面影响，不过有13家企业认为是正面因素。标准普尔500指数成分股中能源企业通常不会给出季度财测，不过预测能源类股下滑是整个前景负面的最大原因。
汤森路透数据显示，标准普尔500指数能源企业获利预期较上年骤降60%。美国原油价格自6月底以来已跌去约50%。
若不计能源股，标准普尔500指数成分股当季获利料增加5.4%。(完)
(编译 张明钧/龚芳/李婷仪/孙茉莉; 审校 高琦/艾茂林)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。