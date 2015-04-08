《焦点》美股六年来最差财报季即将登场，然华尔街或不以为意

研究显示，Priceline 和惠普 就是其中两家深受汇率影响的公司。

“我们面临的最大的短期挑战就是汇率，”Priceline的总裁兼执行长Darren Huston在2月19日的公司的电话会议中说道，指公司超过90%的业务是来自美国境外。

只有一小部分企业指因受到这个冬季恶劣天气影响，美国部分地区遭遇暴雪。

至少有11家企业称油价下滑带来负面影响，不过有13家企业认为是正面因素。标准普尔500指数成分股中能源企业通常不会给出季度财测，不过预测能源类股下滑是整个前景负面的最大原因。

汤森路透数据显示，标准普尔500指数能源企业获利预期较上年骤降60%。美国原油价格自6月底以来已跌去约50%。

若不计能源股，标准普尔500指数成分股当季获利料增加5.4%。(完)