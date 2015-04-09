离岸人民币：台湾5月底推全球首条公司债殖利率曲线，报价商10家--消息

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透台北4月9日 - 台湾将打造全球首条离岸人民币公司债殖利率曲线。负责债市管理的柜台买卖中心一位不愿具名官员表示，将邀集包括汇丰(台湾)商业银行在内的10家财务顾问、承销商负责次级市场报价，预计5月底正式上线。
相较于香港的殖利率曲线是由大陆国债所形成，该官员指出，宝岛债殖利率曲线受限于两岸特殊关系，大陆尚无法来台发行国债，因此是以公司债为主。
〞券要流通，需要评价与风险控管，这是建立曲线的用意。〞他说。
至于担任报价机构的选取标准，该官员指出，主要为去年担任宝岛债财务顾问以及承销商，或是今年担任陆资银行发债的财务顾问及承销商。
该官员表示，以上述标准筛选出的10家机构包括元富证券 、富邦银行、元大证券、永丰金证券、群益金鼎证券 、台湾银行、兆丰银行、凯基证券、中国信托商银以及汇丰(台湾)。
柜买中心发言体系对此未予置评。
宝岛债巿场在2015年初快速成长，相较去年第一季15亿人民币的发行量，柜买中心统计，今年第一季发行的宝岛债规模达117.79亿人民币。
柜买中心董事长吴寿山此前曾表示，乐观看待今年国际债的发行，主要因宝岛债的次级市场殖利率曲线即将在5月底推出，料将让宝岛债推动更形国际化。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。