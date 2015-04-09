离岸人民币：台湾5月底推全球首条公司债殖利率曲线，报价商10家--消息

路透台北4月9日 - 台湾将打造全球首条离岸人民币公司债殖利率曲线。负责债市管理的柜台买卖中心一位不愿具名官员表示，将邀集包括汇丰(台湾)商业银行在内的10家财务顾问、承销商负责次级市场报价，预计5月底正式上线。

相较于香港的殖利率曲线是由大陆国债所形成，该官员指出，宝岛债殖利率曲线受限于两岸特殊关系，大陆尚无法来台发行国债，因此是以公司债为主。

〞券要流通，需要评价与风险控管，这是建立曲线的用意。〞他说。

至于担任报价机构的选取标准，该官员指出，主要为去年担任宝岛债财务顾问以及承销商，或是今年担任陆资银行发债的财务顾问及承销商。

该官员表示，以上述标准筛选出的10家机构包括元富证券 、富邦银行、元大证券、永丰金证券、群益金鼎证券 、台湾银行、兆丰银行、凯基证券、中国信托商银以及汇丰(台湾)。

柜买中心发言体系对此未予置评。

宝岛债巿场在2015年初快速成长，相较去年第一季15亿人民币的发行量，柜买中心统计，今年第一季发行的宝岛债规模达117.79亿人民币。